РБКЧерноморский банк исключил влияние санкций Британии на его работуСанкции Великобритании, введенные в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, не окажут влияния на работу Черноморского банка развития и реконструкции.РБК«Все обязательства исполняются и будут исполняться согласно действующих договорных условий», - заключила Елена Блинова.Крым 24В список попали ГЕНБАНК и Черноморский банк развития и реконструкции, которые находятся в Крыму.Крым 24Все активы банков в Британии будут заморожены.Крым 24Читать далееСвернутьПодробнее о событииЧерноморский банк исключил влияние санкций Британии на его работуРБК13:10В ГЕНБАНКе заявили, что британские санкции не отразятся на их работеКрым 2410:16Показать все источникиОценитьПоделиться