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Черноморский банк исключил влияние санкций Британии на его работу

Санкции Великобритании, введенные в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, не окажут влияния на работу Черноморского банка развития и реконструкции.
РБК
«Все обязательства исполняются и будут исполняться согласно действующих договорных условий», - заключила Елена Блинова.
Крым 24
В список попали ГЕНБАНК и Черноморский банк развития и реконструкции, которые находятся в Крыму.
Крым 24
Все активы банков в Британии будут заморожены.
Крым 24

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Черноморский банк исключил влияние санкций Британии на его работу
РБК13:10
В ГЕНБАНКе заявили, что британские санкции не отразятся на их работе
Крым 2410:16
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