Будьте в Плюсе

Черноморский флот начал отслеживать движение американского эсминца USS Porter

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", — сказали в Центре.
РИА Новости
Шестой флот американских ВМС ранее сообщил, что эсминец «Портер» вошел в Черное море, чтобы работать с союзниками и партнерами НАТО в регионе.
РБК
В апреле прошлого года эсминец «Портер» ВМС США зашел в акваторию Черного моря.
РБК
15 октября Минобороны РФ заявило, что корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" пресёк попытку эсминца ВМС США Chafee пересечь госграницу РФ в Японском море.
Интерфакс

Подробнее о событии

Черноморский флот начал отслеживать движение американского эсминца USS Porter
РИА Новости05:03
Российский флот следит за зашедшим в Чёрное море эсминцем США USS Porter
RT на русском04:10
Российские военные начали наблюдение за эсминцем США «Портер» в Черном море
Комсомольская правда04:34
Американский эсминец «Портер» зашёл в Черное море
Общественная служба новостей04:27
Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море
Газета.Ru04:25
Черноморский флот приступил к слежению за американским эсминцем USS Porter
Lenta.ru04:23
Черноморский флот начал следить за американским эсминцем в Черном море
РБК04:40

Интересное

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: партия разбирается с ситуацией вокруг депутата Рашкина

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов ответил на вопрос о ситуации вокруг депутата Госдумы Валерия Рашкина и заявил, что КПРФ необходимо разобраться перед тем, как давать комментарии.
Lenta.ru09:32

СК возбудил дело против участницы съемок на фоне Исаакиевского собора

Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148) в отношении 30-летней женщины, которая снялась частично обнаженной на фоне Исаакиевского собора.
Интерфакс07:01

СК проверяет сообщения об удержании 37 россиян украинскими военными

«Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия», — заявили в СК.
RT на русском10:03

Зеленский: применение Киевом в Донбассе БПЛА Bayraktar не говорит о наступлении Украины

Применение Киевом беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ — это ответ на действия противника, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новостивчера в 11:52