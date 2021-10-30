"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года", — сказали в Центре.
Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов ответил на вопрос о ситуации вокруг депутата Госдумы Валерия Рашкина и заявил, что КПРФ необходимо разобраться перед тем, как давать комментарии.
«Главным следственным управлением СК России проверяется информация о том, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан России в селе Старомарьевка в Донбассе, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия», — заявили в СК.