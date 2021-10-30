Вратарь «Коламбуса» помог Шестёркину сыграть на ноль

За 23 секунды до финальной сирены при счёте 4:0 в пользу «Рейнджерс» латвийский вратарь попросил игроков «Блю Джекетс» не проводить последнюю атаку для того, чтобы Шестёркин сыграл на ноль.