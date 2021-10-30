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Черноморский флот начал отслеживать движение американского эсминца USS Porter

Черноморский флот следит за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего 30 октября в Черное море.
ТАСС
В апреле прошлого года эсминец «Портер» ВМС США зашел в акваторию Черного моря.
РБК
Целью операции стало взаимодействия с союзниками США и партнерами по НАТО в регионе.
Lenta.ru
После чего российский самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения британского эсминца.
Крым 24

Подробнее о событии

Черноморский флот следит за действиями эсминца ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря
ТАСС04:03
Источник рассказал о кораблях США и НАТО на учениях в Черном море
Известия05:15
Российский флот следит за зашедшим в Чёрное море эсминцем США USS Porter
RT на русском04:10
Черноморский флот начал следить за американским эсминцем в Черном море
РБК04:40
Черноморский флот начал отслеживать движение американского эсминца USS Porter
РИА Новости05:03
Американский эсминец «Портер» зашел в Черное море
Газета.Ru04:25
Черноморский флот приступил к слежению за американским эсминцем USS Porter
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