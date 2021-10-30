РИА НовостиЧерноморский флот начал отслеживать движение американского эсминца USS PorterЧерноморский флот следит за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Porter ВМС США, зашедшего 30 октября в Черное море.ТАССВ апреле прошлого года эсминец «Портер» ВМС США зашел в акваторию Черного моря.РБКЦелью операции стало взаимодействия с союзниками США и партнерами по НАТО в регионе.Lenta.ruПосле чего российский самолёт Су-24М сбросил бомбы по курсу движения британского эсминца.Крым 24Читать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТК ЗвездаКомсомольская правдаСлово и ДелоРЕН ТВФАНПолитическая ЭкспертизаГлагоLПолитика СегодняРосбалтНовостной фронтNewInformПолитРоссияРидусREGNUMОбъективНовый ДеньRT на русскомПятый каналПодробнее о событииЧерноморский флот следит за действиями эсминца ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моряТАСС04:03Источник рассказал о кораблях США и НАТО на учениях в Черном мореИзвестия05:15Российский флот следит за зашедшим в Чёрное море эсминцем США USS PorterRT на русском04:10Черноморский флот начал следить за американским эсминцем в Черном мореРБК04:40Черноморский флот начал отслеживать движение американского эсминца USS PorterРИА Новости05:03Американский эсминец «Портер» зашел в Черное мореГазета.Ru04:25Черноморский флот приступил к слежению за американским эсминцем USS PorterLenta.ru04:23Показать ещёОценить773Поделиться