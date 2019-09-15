В акваторию моря американский корабль зашел в 17:30 мск 14 сентября, уточнили военные. Дежурные силы Черноморского флота проводят непрерывное слежение за американским судном, отмечает ТАСС. Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США зашел в Черное море в третий раз за текущий год.

Энергетика Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Происшествия СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Политика Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Общество Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.

Здоровье Врач назвал главные симптомы рака мозга Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Футбол «Оренбург» вырвал победу над «Рубином» "Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игры В Steam начали бесплатно раздавать DiRT Rally Совсем недавно в Humble можно было бесплатно получить гоночный симулятор DiRT Rally, а теперь аналогичная акция стартовала в Steam.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Происшествия В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Общество Атмосферное давление резко понизится в Москве с понедельника Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели.

Авто Ford закрывает продажи автомобилей в РФ По итогам 8 месяцев 2019 года продажи Ford «просели» на 33%, в количественном выражении достигнув показателя в 16 874 экземпляра.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Происшествия Пожар в церкви в Свердловской области потушен По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.

Космос Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.

Кино Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2» Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».

Общество Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.

Футбол Болельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды.