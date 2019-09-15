Армия и оружие
ИзвестияЧерноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
В акваторию моря американский корабль зашел в 17:30 мск 14 сентября, уточнили военные. Дежурные силы Черноморского флота проводят непрерывное слежение за американским судном, отмечает ТАСС. Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США зашел в Черное море в третий раз за текущий год.
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Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Lenta.ru вчера в 19:10
Энергетика
Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов
В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.
Газета.Ru 08:40
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Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости вчера в 06:06
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru 12 сентября в 20:56
Политика
Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии
Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
News.ru 08:20
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
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«Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу
"Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.
Дни24 вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках
Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.
ФАН вчера в 03:18
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Освистанный болельщиками Неймар принес победу «ПСЖ» ударом через себя
Российская газета вчера в 13:59
Происшествия
12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
Говорит Москва 05:27
Футбол
«Оренбург» вырвал победу над «Рубином»
"Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Игры
В Steam начали бесплатно раздавать DiRT Rally
Совсем недавно в Humble можно было бесплатно получить гоночный симулятор DiRT Rally, а теперь аналогичная акция стартовала в Steam.
Gmbox.ru 04:08
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Происшествия
В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
Самолет Як-42 совершил посадку в аэропорту "Емельяново" в Красноярске из-за отказа правого двигателя, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
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Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу
Российская газета 08:53
Общество
Атмосферное давление резко понизится в Москве с понедельника
Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели.
ТАСС 07:51
Происшествия
На Багамах 2,5 тысячи человек пропали без вести после урагана «Дориан»
Экстренные службы Багамских островов составили список людей, пропавших без вести после урагана «Дориан».
МИР 24 12 сентября в 03:41
Авто
Ford закрывает продажи автомобилей в РФ
По итогам 8 месяцев 2019 года продажи Ford «просели» на 33%, в количественном выражении достигнув показателя в 16 874 экземпляра.
Автоновости дня 13 сентября в 04:55
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Космос
Роскосмос создаст двигатель для космического ядерного буксира
В 2020 году Роскосмос планирует испытания макета двигателя для космического ядерного буксира.
Российская газета вчера в 08:01
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Футбол
Болельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели
Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды.
Bookmaker-ratings.ru 06:57
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04