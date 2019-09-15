Армия и оружие
ИзвестияЧерноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
В акваторию моря американский корабль зашел в 17:30 мск 14 сентября, уточнили военные. Дежурные силы Черноморского флота проводят непрерывное слежение за американским судном, отмечает ТАСС. Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США зашел в Черное море в третий раз за текущий год.
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