Защитник "Ростова" Евгений Чернов на тренировке команды повторил свой уже ставший знаменитым сейв, сделанный в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:1).

Чернов на тренировке повторил знаменитый сейв из матча с «Локомотивом»

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