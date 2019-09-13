Футбол
ЧемпионатЧернов на тренировке повторил знаменитый сейв из матча с «Локомотивом»
Защитник "Ростова" Евгений Чернов на тренировке команды повторил свой уже ставший знаменитым сейв, сделанный в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:1).
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Евгений Чернов отрабатывает спасение ворот перед матчем с «Ахматом». Видео
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Защитник «Ростова» Чернов готовится совершить очередной подвиг в матче с «Ахматом»
Sport24.ruвчера в 10:55
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