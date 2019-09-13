Защитник "Ростова" Евгений Чернов на тренировке команды повторил свой уже ставший знаменитым сейв, сделанный в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:1).

Чернов на тренировке повторил знаменитый сейв из матча с «Локомотивом»

Спорт день за днем

Энергетика «Газпром» снизил поставки газа через Opal «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Политика Бывший президент Туниса находится в критическом состоянии Бен Али бессменно занимал пост главы государства с 1987 года Бывший президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али, страдающий от онкологического заболевания, находится в критическом состоянии, пишет Réalités.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП с автобусом в Ярославской области В результате аварии с пассажирским автобусом ПАЗ в Ярославской области погибли семь человек, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Политика Зеленский пообещал бороться за возвращение Крыма По словам украинского лидера, существует «несколько форматов, несколько идей» по решению вопроса, однако озвучивать их президент Украины отказался, отметив, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами».

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Армия и оружие Штаб ВСУ сообщил о гибели своего боевика в Донбассе В районе проведения карательной операции Киева в Донбассе 13 сентября был ликвидирован боевик ВСУ.

Общество Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.

Происшествия Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.

Гаджеты Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.

Происшествия В Бурятии задержали подозреваемого в нападении на полицейского Полицейские задержали в Бурятии подозреваемого, который, предположительно, распылил газовый баллончик в полицейского на несанкционированном митинге, сообщает региональный главк МВД.

Кино Появился первый кадр из финального сезона «Сверхъестественного» Первый кадр из финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное» (Supernatural) опубликовало издание Entertainment Weekly.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Происшествия Рабочий погиб на строительстве железнодорожного подхода к Крымскому мосту Рабочий погиб на площадке строительства железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи.

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Экономика Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Политика Медведев рассказал об условиях сокращения рабочей недели Речь идет не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства, - резюмировал премьер.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Политика Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Здоровье Названы шесть привычек, которые помогут быстро сжечь жир Зарубежные специалисты рассказали, что заставить организм после 40 лет не откладывать жир, а использовать его в качестве источника энергии, помогут несколько простых правил, которые рекомендуется ввести в привычку.

Общество В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно размерах. Об этом пишет "Российская газета".