РПЛ

Нева СпортНева СпортЧернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны

Локомотив — Ростов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 31 августа
Стадион «Локомотив»
26′
Антонсен Норманн
Алексей Миранчук
Жоау Мариу
30′
39′
Роман Еременко
42′
Элдор Шомуродов
58′
Элдор Шомуродов
60′
Ивелин Попов
Хорен Байрамян
Рифат Жемалетдинов
Лука Джорджевич
60′
Мацей Рыбус
64′
67′
Александр Саплинов
Арсений Логашов
Антон Миранчук
81′
87′
Алексей Ионов
Александр Зуев
88′
Арсений Логашов
Владислав Игнатьев
90′+3′
9 фото
Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от спасения ворот в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива». По словам Чернова, любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны

Нева Спорт09:38

«Один эпизод ничего не решает». Чернов — о том, могут ли сэйвы в победном матче с «Локомотивом» повлиять на его судьбу

Спорт-Экспресс09:22

Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»

RT на русском09:18

Евгений Чернов: «Мои сэйвы — уже история»

Матч ТВ09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Происшествия

Два самолета столкнулись в «Шереметьево»

Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru 09:44
Происшествия

В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

Российская газета 06:44
Политика

Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка

Life.ru вчера в 08:28
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Происшествия

Суд отказался рассматривать жалобы двух избитых участников акций протеста в Москве

Тверской суд Москвы отказался принять жалобы на бездействие следственных органов, которые подали участники протестов 27 июля и 3 августа, избитые сотрудниками ОМОНа.
Дождь 10:37
Политика

Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17

Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о массовых беспорядках в Москве

РИА Новости 06:37
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Политика

Медведчук: от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки»

Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что если предложения по изменению Конституции Украины продолжат поступать, от неё останутся «ножки и рожки».
News.ru 08:45
Здоровье

К врачу за больничным ходят менее 1% россиян

Маркетинговая группа OMI (Online Market Intelligence) провела опрос россиян в возрасте 25-44 года, чтобы выяснить их отношение к качеству медицинской помощи вообще и врачей в частности.
Gazeta.SPb 07:27
Футбол

Роналду в десятый раз стал лучшим португальским футболистом

Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал в десятый раз лучшим португальским футболистом года.
News.ru 04:02
Авто

Рестайлинговый Lada 4x4: опубликованы фото салона

По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
Российская газета 03:35
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сверкнула грязными пятками

Только поклонники Анджелины обрадовались, что она вновь подтвердила статус одной из самых красивых женщин мира, как актриса опять разочаровала фанатов.
Wday.ru 01:59
Политика

«Общество устало от лжи и обмана»: Зюганов пожаловался на выборы Путину

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо, в котором пожаловался на выборы в стране.
DP.RU 10:52
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Наука

Белые сипухи обездвиживают добычу при помощи лунного света

МедиаПоток 10:15
Происшествия

Найдены пилоты разбившегося Су-25

BFM.ru 10:18
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» Екатерина Старшова поступила в МГУ

17-летняя Екатерина Старшова, которая прославилась благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», не стала связывать свою жизнь с актерством.
RuNews24.ru 08:22
Футбол

Ван Дейк развил самую высокую скорость в Лиге чемпионов-2018/19

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк показал самую высокую скорость в прошедшем сезоне в Лиге чемпионов.
Евро-футбол.ру 10:50
Общество

Шахты возглавили рейтинг наиболее опасных городов России

Наименее безопасным среди российских городов, по мнению местных жителей, названы Шахты в Ростовской области, самым безопасным - Ейск в Краснодарском крае.
ТАСС 10:15
Экономика

Медведев определил три направления развития рынка жилья

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Политика

Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

РИА Новости 09:32
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика

Работа иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко

Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:31
Космос

В NASA намерены сбить астероид с ударом космического корабля

Специалисты NASA хотят рассмотреть возможность устранения астероидов при помощи космических кораблей.
UfacityNews.ru 04:51
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

Любовь Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей из-за акции 31 августа

Интерфакс 10:20
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное