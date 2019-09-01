Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от спасения ворот в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива». По словам Чернова, любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.

Чернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны

Политика Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования» Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.

Экономика Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.

Происшествия В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25 В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.

Происшествия Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.

Политика Джонсон потерял большинство в парламенте Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.

Политика Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.

Кино Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3» В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.

Политика Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17 Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.

Происшествия Восьмилетняя девочка пропала под Липецком Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.

Политика Порошенко не явился на допрос в ГБР Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии перед поединком против американца Дастина Порье.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Происшествия Один человек погиб в результате обвала грунта в Нальчике Один человек погиб в Нальчике в результате обвала грунта, сообщили во вторник журналистам в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

Футбол Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.

Гаджеты «Яндекс.Маркет» составил рейтинг популярных смартфонов августа Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос пользователей на смартфоны в течение последнего летнего месяца и составили рейтинг самых популярных устройств, в который вошли как бюджетные, так и флагманские модели различных производителей Рейтинг популярных среди пользователей «Яндекс.Маркета» смартфонов открывает Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.