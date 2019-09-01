РПЛ
Нева СпортЧернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны
Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от спасения ворот в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива». По словам Чернова, любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Экономика
Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Происшествия
В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25
В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Политика
Турция может купить у России больше С-400
Мойка78 вчера в 18:06
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия
В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше
Российская газета 08:35
Культура
Прооперировали Александра Розенбаума
Евразия Daily вчера в 07:58
Политика
Джонсон потерял большинство в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Политика
Кальюлайд заявила о завершении войны для Эстонии с уходом русских
Московский Комсомолец 01 сентября в 13:26
Наука
В Китае создан гель, восстанавливающий зубы без пломб
Труд вчера в 13:17
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Кино
Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3»
В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.
ИнфоСМИ 03:50
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Происшествия
Восьмилетняя девочка пропала под Липецком
Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.
Аргументы недели 04:20
Политика
Порошенко не явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии перед поединком против американца Дастина Порье.
Газета.Ru 10:07
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия
Один человек погиб в результате обвала грунта в Нальчике
Один человек погиб в Нальчике в результате обвала грунта, сообщили во вторник журналистам в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
ТАСС 09:59
Футбол
«Ростов» заплатил 300 тысяч за игрока «Локомотива»
Спорт-Экспресс 07:36
Футбол
Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров
Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:36
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» составил рейтинг популярных смартфонов августа
Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос пользователей на смартфоны в течение последнего летнего месяца и составили рейтинг самых популярных устройств, в который вошли как бюджетные, так и флагманские модели различных производителей Рейтинг популярных среди пользователей «Яндекс.Маркета» смартфонов открывает Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.
TechFusion 03:03
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17