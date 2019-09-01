РПЛ

Нева СпортНева СпортЧернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны

9 фото
Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от спасения ворот в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива». По словам Чернова, любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны

Нева Спорт09:38

«Один эпизод ничего не решает». Чернов — о том, могут ли сэйвы в победном матче с «Локомотивом» повлиять на его судьбу

Спорт-Экспресс09:22

Евгений Чернов: «Мои сэйвы — уже история»

Матч ТВ09:23

Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»

RT на русском09:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:32, Вашингтон
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Экономика

Список компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, могут расширить

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручили ведомствам внести в правительство законопроект, предусматривающий расширение списка компаний, имеющих доступ на шельф Арктики, сообщается в протоколе по итогам совещания вице-премьеров.
РИА Новости 10:58
Происшествия

В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Политика

Турция может купить у России больше С-400

Мойка78 вчера в 18:06
Происшествия

Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве

Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

Lenta.ru 10:34
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице

Газета.Ru вчера в 20:39
Происшествия

В Уфе продлили арест обвиняемой в краже 20 миллионов рублей кассирше

Российская газета 08:35
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily вчера в 07:58
Политика

Джонсон потерял большинство в парламенте

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял большинство в палате общин, сообщает Sky News.
RT на русском 11:59
Политика

Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

РБК 09:53
Политика

Кальюлайд заявила о завершении войны для Эстонии с уходом русских

Московский Комсомолец 01 сентября в 13:26
Наука

В Китае создан гель, восстанавливающий зубы без пломб

Труд вчера в 13:17
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Кино

Диане Шурыгиной предложили сняться в «Брате-3»

В актерский состав вошли также Леня Голубков и Баря Алибасов, пресс-служба фильма заявила о приглашении Дженифер Энистон и Микки Рурка.
ИнфоСМИ 03:50
Политика

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Происшествия

Восьмилетняя девочка пропала под Липецком

Во вторник, 3 сентября, в Липецкой области пропала восьмилетняя девочка.
Аргументы недели 04:20
Политика

Порошенко не явился на допрос в ГБР

Экс-президент Украины Порошенко во вторник, 3 сентября не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
ИА Новороссия 08:31
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии перед поединком против американца Дастина Порье.
Газета.Ru 10:07
Политика

Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Происшествия

Один человек погиб в результате обвала грунта в Нальчике

Один человек погиб в Нальчике в результате обвала грунта, сообщили во вторник журналистам в управлении МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР).
ТАСС 09:59
Футбол

«Ростов» заплатил 300 тысяч за игрока «Локомотива»

Спорт-Экспресс 07:36
Футбол

Матч сборных Шотландии и России обслужит греческая бригада арбитров

Матч отборочного турнира Евро-2020 между Шотландией и Россией обслужит греческая бригада судей во главе с Тасосом Сидиропулосом, сообщает официальный сайт УЕФА.
Спорт-Экспресс 09:36
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» составил рейтинг популярных смартфонов августа

Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили спрос пользователей на смартфоны в течение последнего летнего месяца и составили рейтинг самых популярных устройств, в который вошли как бюджетные, так и флагманские модели различных производителей Рейтинг популярных среди пользователей «Яндекс.Маркета» смартфонов открывает Xiaomi Redmi Note 7 4/64GB.
TechFusion 03:03
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное