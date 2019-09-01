РПЛ
Нева СпортЧернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны
Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от спасения ворот в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива». По словам Чернова, любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.
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Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:20, Вашингтон
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