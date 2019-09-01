РПЛ

Нева СпортНева СпортЧернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился впечатлениями от спасения ворот в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива». По словам Чернова, любому футболисту нравится, когда его игра вызывает хорошие эмоции у людей. Игрок отметил, что ему было приятно потом посмотреть со стороны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чернов о своих сэйвах: Было приятно потом посмотреть со стороны

Нева Спортвчера в 09:38

«Один эпизод ничего не решает». Чернов — о том, могут ли сэйвы в победном матче с «Локомотивом» повлиять на его судьбу

Спорт-Экспрессвчера в 09:22

Евгений Чернов: «Мои сэйвы — уже история»

Матч ТВвчера в 09:23

Чернов рассказал, какой частью тела он отразил мяч в матче с «Локомотивом»

RT на русскомвчера в 09:18

«Всё, что может провалиться — проваливается». Момент тура в РПЛ

Sportbox.RU02 сентября в 05:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 00:53, Вашингтон
Политика

Путин тепло встретил прибывшего во Владивосток Моди

ТАСС вчера в 23:57
Политика

Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета вчера в 04:07
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 02 сентября в 17:32
Происшествия

Пилотов разбившегося штурмовика СУ-25УБ нашли погибшими

Поисковая группа обнаружила тела пилотов штурмовика Су-25УБ ВКС России, разбившегося 3 сентября в Ставропольском крае.
Известия 00:36
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета вчера в 01:00
Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия вчера в 23:05
Теннис

Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open

Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Политика

Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 04:33
Общество

ЦБ предупредил о новом способе кражи денег с помощью соцсетей

Заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев сообщил, что Банк России зафиксировал рост числа хищений средств россиян, производимых через соцсети.
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика

Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что считает проведение внеочередных выборов единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit в случае, если его коллеги по парламенту проголосуют за отсрочку, предложение о проведении выборов будет внесено в среду.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru вчера в 12:18
Футбол

Лукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие»

Говорят, что тут холодно, но я не вижу в этом проблемы. Рад, что ЦСКА верит в меня, постараюсь отплатить клубу за доверие, — сказал Сантос.
Матч ТВ вчера в 11:18
Происшествия

Ещё одна российская девочка погибла в бассейне в Турции

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа в отеле турецкого города Бордум 12-летняя девочка нырнула в бассейн, где её руку засосало в сливную трубу бассейна.
REGNUM вчера в 13:18
Политика

Госдума РФ прокомментировала требования Польши о репарации

Ранее министр заявил, что Польша не получила причитающиеся ей репарации из-за "решения России".
Комсомольская правда 02 сентября в 14:04
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Гаджеты

«Ъ»: Акимов поручил проработать вопрос внедрения eSIM

Заместитель председателя правительства России Максим Акимов поручил Минкомсвязи, ФАС и ФСБ совместно проработать предложения по нормативной базе для внедрения технологии виртуальных SIM-карт (eSIM), сообщила газета "Коммерсантъ", в распоряжении которой имеется копия поручения вице-премьера РФ.
Экономика сегодня вчера в 23:08
Политика

Комиссия Госдумы обсудит факты вмешательства в дела РФ извне

Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал вчера в 10:43
Транспорт

Самолеты до Челябинска и Тюмени прибыли в Екатеринбург

ТАСС вчера в 23:48
Армия и оружие

США заполонят Тихий океан пусковыми установками THAAD

Lenta.ru вчера в 17:14
Общество

Минприроды назвало российские города с наиболее загрязненным воздухом

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru вчера в 08:17
Культура

В Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» КВН

3 сентября впервые в Екатеринбурге прошла «Встреча выпускников» победителей Высшей лиги КВН разных лет, сообщает ЕТВ.
ТагилСити.ру 00:25
Экономика

В ЦФО сформировано более 200 инвестпроектов

«Инвестсовет сформировал портфель из 208 проектов на сумму более 15 миллиардов долларов», — сказал полпред.
Lenta.ru вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Тарасов сообщил о беременности Костенко

Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН вчера в 07:25
Здоровье

В России выросла продолжительность жизни

Министр отметила, что скорость роста продолжительности жизни в России опережает все мировые показатели и за последние семь месяцев достигла 78,5 и 68,5 лет у женщин и мужчин соответственно.
Известия вчера в 22:25
Происшествия

С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения

Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru вчера в 05:59
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° 02 сентября в 07:55
Политика

Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны

Известия вчера в 22:36
Футбол

ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко

На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru вчера в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Чернов
Российский футболист
Российский футболист, защитник футбольного клуба «Ростов».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное