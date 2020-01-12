Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.

с чего всё началось

Ожидается, что рост продолжится в этом году, цена увеличится на 500-700 рублей. Чтобы сдержать рост цен постараются ограничить закупки и закупать рожь в Беларуси. Представитель РОСПиК предполагает, что цена на ржаной хлеб вырастит на 7%, из-за плохого урожая ржи.

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