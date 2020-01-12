Экономика
Deita.ruЧерный хлеб подорожает в России
Ожидается, что рост продолжится в этом году, цена увеличится на 500-700 рублей. Чтобы сдержать рост цен постараются ограничить закупки и закупать рожь в Беларуси. Представитель РОСПиК предполагает, что цена на ржаной хлеб вырастит на 7%, из-за плохого урожая ржи.
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с чего всё началось
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.РИА Новости12 января в 03:04
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Политика
Эрдоган заявил о «побеге» Хафтара из Москвы
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
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Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
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Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
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Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
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Авто
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый мотор V8
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 вскоре появятся на рынке с моторами V8.
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Кудрин заявил о многомиллиардных нарушениях в бухгалтерском учете
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что выявляемые надзорным органом нарушения чаще всего оказываются не хищениями, а нарушениями в бухгалтерском учете.
Авто
Производство Kia Seltos началось в России
В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
Спорт
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Россиянин Сергей Устюгов заявил, что может пропустить спринт-тур, проведение которого запланировано на 14-17 марта на территории Канады и США.
Политика
NYT: Хакеры из России взломали сервер связанной с Байденами Burisma
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Здоровье
Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет
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ЦСКА взял на сборы в Испанию 25 человек
Пресс-служба ЦСКА сообщает, что главный тренер Виктор Ганчаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.
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Панарин вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Происшествия
Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов
Полицейская спецоперация против чеченских исламистов проходит в Германии, 15 января сообщает генеральная прокуратура ФРГ в официальном аккаунте соцсети Twitter.
Армия и оружие
Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только экс-главарь террористической организации «Аль-Каида»* Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.
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Учёные нашли самый древний материал на Земле
Учёные обнаружили самый древний материал на Земле, который намного старше самой планеты.
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Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов
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