Экономика

Deita.ruDeita.ruЧерный хлеб подорожает в России

Ожидается, что рост продолжится в этом году, цена увеличится на 500-700 рублей. Чтобы сдержать рост цен постараются ограничить закупки и закупать рожь в Беларуси. Представитель РОСПиК предполагает, что цена на ржаной хлеб вырастит на 7%, из-за плохого урожая ржи.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
РИА Новости12 января в 03:04

Подробнее о событии

Вырастут ли цены на черный хлеб в этом году?

Аргументы и Факты05:04

Правда ли, что черный хлеб в России скоро подорожает

Комсомольская правдавчера в 05:45

Чёрный хлеб может подорожать из-за неурожая ржи

News.ru11 января в 20:20

В России подорожает черный хлеб

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Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъ11 января в 21:13

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новости12 января в 03:04

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ru11 января в 19:29
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Иран отправил черный ящик разбившегося украинского Boeing во Францию

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Минюст прокомментировал решение ЕСПЧ по «второму делу» ЮКОСа

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Ранее, 14 января, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что соглашение со сторонами ливийского конфликта после состоявшихся накануне переговоров по урегулированию военного конфликта в стране пока не достигнуто, и Хафтар покинул Москву, не подписав документы.
Известия 05:09
Армия и оружие

Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара

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Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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В Омске в столкновении с иномаркой погиб угонщик «семерки»

Утром «Вечерний Омск» сообщал, что в столкновении на Ленинградской площади Renault и ВАЗ-2107 водитель «семерки» скончался от полученных травм в карете скорой помощи.
Вечерний Омск. Неделя 04:35
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
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Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини

Летучая написала, что как минимум два плюса в набранном лишнем весе у неё точно есть, намекая на свою пышную грудь.
Bimru.ru вчера в 11:43
Общество

Проект постановления об амнистии к 75-летию Победы внесли в Госдуму

Стало известно, кого может коснуться амнистия к 75-летию Победы. Проект постановления об амнистии внес в Госдуму.
НТВ вчера в 10:38
Происшествия

Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую больше недели назад в Верхней Пышме, нашли в Екатеринбурге в автомобиле взрослого мужчины, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 01:02
Политика

Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Вести.Ru 05:12
Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
РИА Новости 01:28
Кино

Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

Известия вчера в 00:37
Политика

Павел Крашенинников возглавил рейтинг депутатов Госдумы

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Право.ру вчера в 08:43
Авто

Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый мотор V8

Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 вскоре появятся на рынке с моторами V8.
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Экономика

Кудрин заявил о многомиллиардных нарушениях в бухгалтерском учете

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что выявляемые надзорным органом нарушения чаще всего оказываются не хищениями, а нарушениями в бухгалтерском учете.
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Авто

Производство Kia Seltos началось в России

В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
За рулем 01:03
Шоу-бизнес

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Взгляд.ру 00:15
Спорт

Устюгов может пропустить спринт-тур в Канаде и США

Россиянин Сергей Устюгов заявил, что может пропустить спринт-тур, проведение которого запланировано на 14-17 марта на территории Канады и США.
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Российские хакеры провели успешный взлом одного из серверов украинской газовой компании Burisma, связанной с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего.
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Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

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Авто

Продажи новых автомобилей в России упали впервые за три года

По итогам 2019 года в России было продано 1,759 млн новых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем было годом ранее, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
РБК 05:44
Здоровье

Медведев: Диагностическое медоборудование требует замены раз в 10 лет

Сложное диагностическое медицинское оборудование устаревает, и через 10 лет оно в принципе подлежит замене.
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Футбол

ЦСКА взял на сборы в Испанию 25 человек

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что главный тренер Виктор Ганчаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов.
Soccer.ru 01:20
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Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

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Газета.Ru вчера в 22:31
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Полиция Германии начала спецоперацию против чеченских исламистов

Полицейская спецоперация против чеченских исламистов проходит в Германии, 15 января сообщает генеральная прокуратура ФРГ в официальном аккаунте соцсети Twitter.
Красная весна 03:16
Армия и оружие

Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что только экс-главарь террористической организации «Аль-Каида»* Усама бен Ладен убил больше американцев, чем иранский генерал Касем Сулеймани.
RT на русском вчера в 17:47
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Учёные нашли самый древний материал на Земле

Учёные обнаружили самый древний материал на Земле, который намного старше самой планеты.
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Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после вторых родов

12 января 37-летняя Энн Хэтэуэй впервые вышла в свет после появления на свет второго наследника.
RuNews24.ru вчера в 07:38
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