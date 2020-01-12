Экономика

REGNUMREGNUMЧерный хлеб в России может подорожать

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну. Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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