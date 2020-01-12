Экономика
REGNUMЧерный хлеб в России может подорожать
Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну. Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Читать в источнике
Оценить311
с чего всё началось
Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.РИА Новостивчера в 19:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Космос
NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету
Экономика
Какие акции принесли убыток в прошлом году
РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Политика
Владимир Путин выступил за бессрочный закон об особом статусе Донбасса
Президент подчеркнул, что в рамках диалога с канцлером Германии тщательно обсуждалась ситуация на Донбассе.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике болезни Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие физические упражнения помогут снизить риск развития болезни Альцгеймера.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Политика
КСИР взял на себя ответственность за сбитый украинский самолет
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Экономика
В Центробанке рассказали о новых схемах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор — получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты
В ходе плановых учений Министерства обороны России в Актюбинской области Казахстана было зафиксировано падение обломков одной из ракет за пределы установленных мест.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Армия и оружие
В Пентагоне беспокоятся из-за конкуренции со стороны России и Китая
Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен сделал заявление, которое свидетельствует о том, что он боится конкуренции со стороны России и Китая.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Политика
Повторные выборы президента Абхазии назначены на 22 марта
Члены Центральной избирательной комиссии Абхазии в воскресенье практически единогласно назначили повторные выборы президента республики на 22 марта 2020 года.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Британский посол заявил, что не участвовал в акциях протеста в Иране
Посол Великобритании в Тегеране Роберт Макэйр отверг в воскресенье обвинения властей Ирана в том, что он участвовал в акциях протеста в Тегеране и руководил ими.
Армия и оружие
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
Политика
На Украине прозвучал призыв отметить «450-летие сожжения Москвы»
Глава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в РФ) подразумевает итоги похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Политика
Преемником Путина станет один из губернаторов, уверены на Западе
В сценарии развития судьбы России говорится, что президентом страны станет нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин, он же бывший охранник Путина.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Шоу-бизнес
Сальма Хайек рассказала о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье
Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Наука
Китайцы создали первую мобильную станцию квантовой спутниковой связи
Общество