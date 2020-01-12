Экономика

REGNUMREGNUMЧерный хлеб в России может подорожать

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну. Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.
РИА Новостивчера в 19:04

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Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб в России

Газета.Ru03:42

В России подорожает черный хлеб

Lenta.ru03:03

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъвчера в 21:13

Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05

Эксперты объяснили причины низкого урожая ржи в России

News.ru02:19

Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб

Комсомольская правда02:50

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29
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Футбол

«Барселона» ждет ответа от Хави до конца дня

Sportbox.RU 03:06
Хоккей

«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять российского голкипера Георгиева

Руководство хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» рассматривает вариант с обменом своего российского голкипера Александра Георгиева в другую команду.
REGNUM 02:39
Политика

ПНС Ливии объявило о прекращении огня

Газета.Ru 02:35
Общество

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

ТАСС 01:35
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Политика

В Иране начались антиправительственные акции протеста

Ореанда-Новости вчера в 13:06
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Экономика

В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат

Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Газета.Ru вчера в 23:56
Футбол

«Ливерпуль» выдал рекордный старт сезона в истории топ-5 лиг Европы

Как сообщает Opta, 61 набранное очко после 21 игры не только лучший старт в истории Премьер-лиги, но и для топ-5 национальных лиг Европы — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.
Sport24.ru вчера в 14:32
Хоккей

Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Газета.Ru 00:46
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Финансы

Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях

Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
ТАСС 10 января в 11:10
Экономика

С 2020 года в РФ изменён порядок сдачи отчетности по НДФЛ

В России с 1 января 2020 года вступил в силу новый порядок сдачи отчетности по НДФЛ.
REGNUM 09 января в 03:35
Общество

Во время учений Минобороны России в Казахстане упал обломок ракеты

РБК вчера в 04:51
Шоу-бизнес

Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене

Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культуромания 10 января в 08:50
Политика

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Красная весна вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН 03:36
Футбол

Один из лучших ассистентов чемпионата Франции хочет покинуть «Монако»

Нападающий «Монако» Ислам Слимани может покинуть команду.
Матч ТВ 03:57
Игры

В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok

RuNews24.ru вчера в 09:02
Кино

Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»

Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Rusturkey.com вчера в 22:04
Армия и оружие

Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана

Ортагус заявила, что после убийства иранского генерала Касема Сулеймани и ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке США намерены «дипломатически и экономически изолировать Иран».
Взгляд.ру вчера в 23:56
Кино

Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Piter.tv 01:49
Общество

В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами

Газета.Ru вчера в 13:02
Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

РИА Новости вчера в 19:06
Игры

Главными героями GTA 6 могут стать брат и сестра

Одними из главных персонажей GTA 6 станут брат и сестра. Это утверждает один из тестеров игры, опубликовавший свой пост на reddit.
CyberSport.ru 03:25
Происшествия

В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу

В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
РИА Новости вчера в 23:50
Общество

Горбачев призвал отменить длинные выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
РИА Новости вчера в 16:36
Единоборства

Макгрегор заработает $5 млн за бой с Серроне

Газета.Ru вчера в 14:14
Армия и оружие

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
РБК вчера в 22:50
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 03:40
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