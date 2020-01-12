Экономика
REGNUMЧерный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб. Об этом сегодня, 12 января, сообщают РИА Новости. Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн.
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с чего всё началось
Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.РИА Новостивчера в 03:04
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