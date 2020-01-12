Экономика

REGNUMREGNUMЧерный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб. Об этом сегодня, 12 января, сообщают РИА Новости. Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
РИА Новостивчера в 03:04

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Черному хлебу предрекли подорожание

Газета.Ruвчера в 07:39

Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году

РБКвчера в 04:44

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ru11 января в 19:29

В России подорожает черный хлеб

Lenta.ruвчера в 03:03

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъ11 января в 21:13

Чёрный хлеб может подорожать из-за неурожая ржи

News.ru11 января в 20:20

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новостивчера в 03:04
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Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
ТАСС вчера в 19:22
Политика

США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти

США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Известия вчера в 20:17
Общество

Учёные объяснили причины резкого потепления климата в РФ

О причинах, по которым в России происходит в 2,5 раз быстрее, чем в среднем на планете, потепление климата, рассказал 12 января специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
REGNUM вчера в 04:28
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный летом прошлого года за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.
Российская газета вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Ugpressa.ru вчера в 15:32
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Коммерсантъ вчера в 16:59
Автоспорт

Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика

Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти мотогонщика Паулу Гонсалвеша. Об этом сообщает пресс-служба гоночного турнира.
Газета.Ru вчера в 15:58
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из официальных списков, которые изучил РБК.
РБК 00:00
Общество

В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс 00:45
Общество

Жителя Татарстана арестовали после инсценировки суда над Путиным

Городской суд Набережных Челнов отправил в СИЗО местного гражданского активиста Карима Ямадаева за инсценировку суда над президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.
URA.Ru 00:04
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Мотивом нападения на российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года, был грабеж.
Lenta.ru 00:28
Политика

Эспер не видел доказательств планов Сулеймани атаковать посольства США

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп не предоставил конкретных доказательств о намерении иранского генерала Касема Сулеймани атаковать американские дипведомства.
Известия вчера в 15:47
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия вчера в 21:17
Происшествия

Пострадавший в новосибирском аквапарке подросток скончался в больнице

16-летний подросток, который 8 января пострадал в новосибирском аквапарке «Аквамир», скончался в больнице, передает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 января.
Известия 01:02
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro 11 января в 17:36
Происшествия

Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
РИА Новости вчера в 23:48
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
ToDay News Ufa 11 января в 03:08
Авто

Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

Миллер оценил способность России достроить «Северный поток-2»

РБК вчера в 07:06
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Известия вчера в 12:07
Армия и оружие

75 лет назад началась Восточно-Прусская операция

Парламентская газета вчера в 16:37
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 10 января в 03:38
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева переписала все имущество на своих детей

Актуальные Новости 00:06
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Российская газета вчера в 23:54
Общество

Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах

По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Московский Комсомолец вчера в 10:58
Происшествия

Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы

По его данным, Ксения была в гостях у внука режиссёра Никиты Михалкова – Андрея Бакова.
Говорит Москва 11 января в 14:11
Здоровье

Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве

По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.
Ореанда-Новости 10 января в 05:00
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