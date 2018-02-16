Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год.

с чего всё началось

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб. Об этом сегодня, 12 января, сообщают РИА Новости. Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн.

Черный хлеб в России может подорожать

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