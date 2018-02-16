Экономика
REGNUMЧерный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб. Об этом сегодня, 12 января, сообщают РИА Новости. Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн.
Читать в источнике
Оценить1716
с чего всё началось
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год.РИА Новостивчера в 03:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Футбол
Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Экономика
Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Общество
Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО
Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.
Шоу-бизнес
Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини
Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Наука
На Земле нашли затерянный гигантский кратер
Затерянный гигантский кратер располагается в вулканическом поле юго-восточной части Лаоса (юго-восточная Азия).
Общество
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП на Сахалине
Два автомобиля столкнулись на северо-западной объездной дороге на Сахалине, передает АСТВ.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Футбол
Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина
"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»
Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы
По его данным, Ксения была в гостях у внука режиссёра Никиты Михалкова – Андрея Бакова.
Общество
Чиновник из Минстроя России возглавил МинЖКХ на Сахалине
В федеральном Минстрое Юрия Борисов занимался анализом работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработкой проектов в этой области.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Культура
В Екатеринбурге стартует последний «Старый Новый рок»
Наука
Активность мозга младенца и родителей синхронизируется во время игры
Американские специалисты заявили, что во время игры младенцев в возрасте от 9 до 15 месяцев и их родителей активность мозга синхронизируется.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Экономика
Россия увеличила экспорт алкоголя
Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Происшествия
Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой
Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.