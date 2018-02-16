Экономика

REGNUMREGNUMЧерный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб. Об этом сегодня, 12 января, сообщают РИА Новости. Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн.
Читать в источнике
Комментировать1796
с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год.
РИА Новостивчера в 03:04

Подробнее о событии

Стало известно, где в Поволжье продаётся самый дорогой ржаной хлеб

REGNUM13:29

В России подорожает черный хлеб

Lenta.ruвчера в 03:03

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новостивчера в 03:04

Правда ли, что черный хлеб в России скоро подорожает

Комсомольская правда05:45

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъ11 января в 21:13

Чёрный хлеб может подорожать из-за неурожая ржи

News.ru11 января в 20:20

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ru11 января в 19:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Российская газета 18:57
Футбол

Алан Дзагоев: «ЦСКА нужно выходить в Лигу чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.
Спорт-Экспресс 18:00
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Автоновости дня вчера в 03:43
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
BFM.ru вчера в 09:51
Общество

Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО

Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.
Вечерняя Москва 17:59
Политика

Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Вести.Ru 13:30
Шоу-бизнес

Располневшая Елена Летучая показала аппетитные формы в бикини

Одна из самых сексуальных женщин российского телевидения Елена Летучая взбудоражила своих многочисленных поклонников.
Bimru.ru 11:43
Политика

СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии

Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
РИА Новости 18:42
Наука

На Земле нашли затерянный гигантский кратер

Затерянный гигантский кратер располагается в вулканическом поле юго-восточной части Лаоса (юго-восточная Азия).
Lenta.ru 03:05
Общество

Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%

Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Известия 16:33
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета вчера в 23:41
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП на Сахалине

Два автомобиля столкнулись на северо-западной объездной дороге на Сахалине, передает АСТВ.
REGNUM вчера в 21:05
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Кино

В США вручили премии «Выбор критиков»

Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Газета.Ru 00:17
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM 17:32
Футбол

Дубль Неймара не помог «ПСЖ» одолеть «Монако» Головина

"Пари Сен-Жермен" и "Монако" разошлись миром в матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу.
Газета.Ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о переменах в «Уральских пельменях»

Корнева сказала, что ссор с Иланой Юрьевой из-за мужчин у нее не бывает, так как она замужем, и все ребята тоже женаты, поэтому все женщины в «Уральских пельменях» являются для парней бесполыми существами, так сказать, отметила она.
RuNews24.ru 04:35
Происшествия

Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы

По его данным, Ксения была в гостях у внука режиссёра Никиты Михалкова – Андрея Бакова.
Говорит Москва 11 января в 14:11
Общество

Чиновник из Минстроя России возглавил МинЖКХ на Сахалине

В федеральном Минстрое Юрия Борисов занимался анализом работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработкой проектов в этой области.
EastRussia 18:27
Футбол

«Барселона» уволила главного тренера

«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Lenta.ru 17:28
Культура

В Екатеринбурге стартует последний «Старый Новый рок»

Областная газета 08:30
Наука

Активность мозга младенца и родителей синхронизируется во время игры

Американские специалисты заявили, что во время игры младенцев в возрасте от 9 до 15 месяцев и их родителей активность мозга синхронизируется.
МедиаПоток 11 января в 08:34
Технологии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Lenta.ru 18:10
Экономика

Россия увеличила экспорт алкоголя

Аналитический центр при правительстве России сообщил об увеличении в первом полугодии 2019 года экспорта ряда алкогольных напитков из России.
Российская газета 02:48
Политика

Посольство Украины упрекнуло Daily Mail за признание Крыма российским

News.ru 10:30
Экономика

Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной

Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
REGNUM 00:17
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета 04:25
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное