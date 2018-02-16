Экономика

REGNUMREGNUMЧерный хлеб в России может подорожать

Эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы рожь подорожает еще на 500−700 рублей за тонну. Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Глазунова из ИКАР полагает, что Белоруссия в текущем сезоне не поможет охладить перегретый российский рынок ржаной муки, так как она ограничивает поставки в РФ, стремясь обеспечить собственные потребности.
РИА Новостивчера в 19:04

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Эксперты объяснили причины низкого урожая ржи в России

News.ru02:19

В России подорожает черный хлеб

Lenta.ru03:03

Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05

Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году

РБК04:44

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъвчера в 21:13

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29

В России может подорожать черный хлеб

ФАНвчера в 19:28
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Космос

Найден ближайший к Земле источник «сигналов инопланетян»

Некоторые версии граничат с научной фантастикой, из-за чего радиовсплески порой неофициально называют «сигналами инопланетян».
Московский Комсомолец 10 января в 04:34
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Спорт

Олимпийская медалистка покинула Иран по политическим мотивам

Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран, передает Fox News.
Газета.Ru 06:01
Общество

Правительство изменило правила ухода в отпуск

Правительство решило изменить правила выплаты отпускных, уточнив, что они должны быть выплачены за три полных рабочих дня до начала отдыха.
URA.Ru вчера в 15:54
Армия и оружие

WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника

Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Газета.Ru вчера в 02:27
Автоспорт

На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик

В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
РБК 05:41
Происшествия

В результате ДТП в Рязанской области погибли три человека

Легковые автомобили Hyundai и Largus повышенной вместимости столкнулись в воскресенье на трассе под Рязанью, в результата чего три человека погибли и еще восемь были госпитализированы.
ТАСС вчера в 23:50
Политика

На Украине захотели ликвидировать должность языкового омбудсмена

Автор петиции считает, что статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» необходимо отменить, а должность так называемого языкового омбудсмена нужно ликвидировать, поскольку существование этого поста противоречит Конституции Украины.
Lenta.ru 06:18
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Bimru.ru 05:11
Политика

В ЕС обеспокоены временным задержанием посла Великобритании в Иране

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил обеспокоенность временным задержанием посла Великобритании в Иране, об этом говорится в его Twitter.
РИА Новости 04:46
Технологии

Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы

В письме написали, что в мобильной операционной системе из-за невозможного удаления программ пользователи остаются уязвимы перед сбором данных третьими лицами.
Astera вчера в 06:06
Культура

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Происшествия

Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов

В Курской области задержана директор школы-интерната.
Lenta.ru 04:00
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Газета.Ru 05:18
Авто

Названы причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Тарантас Ньюс 00:55
Шоу-бизнес

Нет смысла лечения. Заворотнюк выписали из клиники

Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк домой. На протяжении года в СМИ появляется информация о состоянии актрисы.
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Биатлон

Пожарные прибыли к отелю, где проживают участники этапа Кубка мира в Оберхофе

Пожарная сигнализация сработала в отеле Ahorn Panorama Hotel Oberhof, где проживает большинство команд-участниц этапа Кубка мира.
Sportbox.RU 05:38
Политика

На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами

Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
REGNUM 03:34
Общество

Повара рассказали, что не стоит заказывать в итальянском ресторане

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Космос

В подготовке экипажей МКС выявили проблемы

РИА Новости вчера в 19:06
Политика

Миллер: Россия сможет достроить «Северный поток — 2» своими силами

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что у России нет технологических препятствий для того, чтобы самостоятельно достроить газопровод «Северный поток — 2».
RT на русском 06:39
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 03:40
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Кино

Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США

В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.
Piter.tv 01:49
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Космос

Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан

КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
Pravda.Ru 09 января в 02:01
Политика

В России ответили на призыв британского министра не полагаться на США

Глава Минобороны Британии ранее заявил, что стране стоит готовиться к ослаблению военной роли США в мире.
Lenta.ru 06:14
Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США заявили властям Ирака, что в случае вывода американских войск из страны, Вашингтон лишит Багдад доступа к хранящимся в США средствам, полученных от продажи нефти.
Мой Брянск 04:25
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