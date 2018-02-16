Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости. Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в 2019 году вызвали рост ее стоимости у производителей.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон допускает повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7% за год.
РИА Новости03:04

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Эксперты допустили подорожание черного хлеба в 2020 году

РБК04:44

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новости03:04

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

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Эксперты спрогнозировали рост цен на черный хлеб

Известия02:05

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ruвчера в 19:29
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Новые Известия 10 января в 00:02
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