Экономика

REGNUMREGNUMЧерный хлеб в России может подорожать

Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб. Об этом сегодня, 12 января, сообщают РИА Новости. Валовый сбор ржи в 2019 году в России составил 1,429 млн тонн.
Читать в источнике
Комментировать1807
с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

Исторически низкие запасы и плохой урожай ржи в России в 2019 году подстегнули рост ее стоимости у производителей до рекордных уровней, приведя затем к подорожанию ржаной муки и хлебобулочных изделий.
РИА Новости12 января в 03:04

Подробнее о событии

Стало известно, где в Поволжье продаётся самый дорогой ржаной хлеб

REGNUMвчера в 13:29

Чёрный хлеб может подорожать из-за неурожая ржи

News.ru11 января в 20:20

Эксперты спрогнозировали подорожание черного хлеба

РИА Новости12 января в 03:04

В России подорожает черный хлеб

Lenta.ru12 января в 03:03

Гильдия пекарей и кондитеров допустила рост цен на черный хлеб

Коммерсантъ11 января в 21:13

Правда ли, что черный хлеб в России скоро подорожает

Комсомольская правдавчера в 05:45

В России подорожает самый востребованный хлеб

URA.Ru11 января в 19:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:23, Ашберн
Общество

В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты

Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
REGNUM 00:49
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Экономика

Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Газета.Ru 00:23
Хоккей

Пять очков Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Айлендерс» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия 00:07
Экономика

«Нафтогаз» рассчитывает получить $7,5 млрд

Украинский «Нафтогаз» рассчитывает в течение 10 лет получить от компании «Оператор ГТС Украины» 180 млрд гривен ($7,5 млрд).
Нефтегазовая вертикаль вчера в 02:34
Политика

На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
Lenta.ru 01:17
Футбол

«Ливерпуль» отказался отдать Шакири в аренду «Роме»

Английский "Ливерпуль" ответил отказом на предложение итальянской "Ромы" об аренде швейцарского полузащитника Джердана Шакири, сообщил журналист Sky Sports Italia Фабрицио Романо.
ProstoProSport 00:07
Политика

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Интерфакс вчера в 23:25
Политика

Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим

Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Российская газета 00:47
Авто

Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году

Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Lenta.ru 12 января в 18:01
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Кино

Объявлены номинанты на Оскар 2020

В Лос-Анджелесе Американская киноакадемия объявила номинантов на премию Оскар 2020.
Э Вести вчера в 23:57
Происшествия

В Петербурге сошли с рельсов пять цистерн с топливом

На станции Московская-Сортировочная в Санкт-Петербурге в ночь с 13 на 14 января с рельсов сошли пять цистерн с топливом, сообщает Nation News.
RT на русском 01:18
Происшествия

Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми

Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
RT на русском вчера в 23:57
Экономика

Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд

Две крупные сделки по продаже квазиказначейских акций «Газпрома» завершились тем, что их приобрела УК «Газпромбанк — Управление активами», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
РБК вчера в 10:34
Политика

Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.
Профиль 00:49
Политика

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью газете "Frankfurter Allgemeine Zeitung" заявила, что возникшая во время президентства в России Бориса Ельцина надежда жителей прибалтийской республики на изменения в соседней стране не оправдалась.
РИА Новости вчера в 21:43
Общество

Массовая эвакуация: на Филиппинах проснулся вулкан Тааль

МИР 24 вчера в 04:20
Политика

WP узнала о планах Трампа направить на стену на границе еще $7,2 млрд

Президент США Дональд Трамп намерен добиться выделения дополнительных $7,2 млрд на возведение стены на границе с Мексикой в 2020 году.
РБК 00:17
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости вчера в 15:35
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ 12 января в 16:30
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 12 января в 15:27
Экономика

СМИ: Китай закупит американские товары на $200 млрд в рамках торговой сделки

Первая фаза торговой сделки, которая будет подписана между Китаем и США в Вашингтоне на этой неделе, содержит пункт об обязательствах Пекина закупать американских товаров на $200 млрд в четырех отраслях в течение двух лет.
ТАСС 00:05
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ вчера в 05:50
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии на Ленинградском мосту в Омске

ДТП произошло сегодня, 14 января, рано утром, около 7:00. На Ленинградском мосту столкнулись автомобили ВАЗ -2107 и фургон Renault.
Om1.ru вчера в 23:56
Единоборства

Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне

Ирландский боец ММА бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о том, сколько он заработает после боя с американцем Дональдом Серроне.
Известия вчера в 17:36
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС вчера в 21:32
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Общество

Модель потеряла бюстгальтер во время дефиле на конкурсе «Мисс Бельгия»

Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
Говорит Москва вчера в 10:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное