Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧерным кредиторам готовят уголовную ответственность

Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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