Экономика
КоммерсантъЧерным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности для нелегальных кредиторов
Говорит Москва25 октября в 11:09
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Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
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Газета.Ru 12:33
Политика
Джонсон согласился на отсрочку «Брексита» до 31 января
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, что он принимает отсрочку «Брексита» до 31 января, но это решение было «навязано правительству против его воли».
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Общество
Бизнес-омбудсмен допустила создание в Москве частных СИЗО
Московское бизнес-сообщество предложило создать в столице первые в стране частные следственные изоляторы.
РБК 09:28
Общество
Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ
Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru 10:53
Экономика
В Астраханской области уменьшился прожиточный минимум
В Астраханской области величина прожиточного минимума за третий квартал 2019 года составила 10 тысяч 437 рублей на душу населения и снизилась на 1,3% по сравнению со вторым кварталом.
REGNUM 12:45
Футбол
И. Попов: я вообще не удивлён результату, которого добился «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов прокомментировал результаты команды в текущем сезоне и признался, что не был удивлён успехам южан.
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Шоу-бизнес
Лолита потребует признать свой брак фиктивным
Взгляд.ру 12:31
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом со взрослым рейтингом
Известия 25 октября в 20:09
Происшествия
Застреливший сослуживцев в Забайкалье арестован
Газета.Ru 04:41
Происшествия
Пожилой мужчина открыл стрельбу в мечети на юге Франции
Пожилой мужчина расстрелял прихожан мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.
ТАСС 13:18
Общество
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
Минпромторг по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подготовил проект перечня мероприятий, необходимых для организации приема потребительской упаковки в торговых объектах, рассказали РБК в пресс-службе министерства.
РБК 13:11
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Коммерсантъ 11:10
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Футбол
«Зенит» заинтересовался защитником «Ромы»
Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении бразильского защитника "Ромы" Жуана Жезуса, сообщает Сalciomercato.
Газета.Ru 14:01
Экономика
Уолл-стрит растет, S&P ставит новый рекорд
Фондовый рынок США продолжает расти, индекс S&P достиг нового рекордного максимума, 28 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 15:17
Экономика
Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки
Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
РБК 25 октября в 00:21
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Армия и оружие
Зеленский: Я не лох
Все выходные очень широко обсуждался разговор Зеленского с бойцами националистического батальона «Азов», который произошел в субботу в поселке Золотом на Луганщине.
ВК Пресс 11:27
Космос
Пролетевший вблизи от Земли астероид показали на видео
Опубликовано видео пролета астероида (162082) 1998 HL1 на расстоянии 6,21 миллиона километров от Земли.
ТК Звезда 26 октября в 11:45
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 получили популярную функцию iPhone 11
В последнем обновлении операционной системы Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+ получили возможность съёмки селфи в замедленном режиме slo mo.
Life.ru 06:53
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Lenta.ru 13:48
Футбол
Три игрока «Арсенала» навестили Джаку после конфликта с болельщиками
По информации английских медиа, три игрока основного состава «Арсенала» посетили дом полузащитника Гранита Джаки после матча чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».
Матч ТВ 09:16