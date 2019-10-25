Экономика
КоммерсантъЧерным кредиторам готовят уголовную ответственность
Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности для нелегальных кредиторов
Говорит Москва25 октября в 11:09
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