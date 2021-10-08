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Чернышенко: К 2024 году оформление справок и пособий переведут в онлайн

Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оказывать все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий через интернет.
Российская газета
Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу.
РИА Новости
К 2024 году у 85 процентов граждан страны появится аккаунт на Госуслугах.
Lenta.ru
В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.
РИА Новости

Подробнее о событии

К 2024 году получение справок и пособий сделают дистанционным
РБК19:50
В 2024 году россияне смогут оформить онлайн все справки и пособия
Газета.Ru18:24
К 2024 году все услуги по оформлению справок, соцльгот и пособий будут оказываться онлайн
Эхо Москвы18:13
В правительстве пообещали к 2024 году переместить оформление всех документов в онлайн
Московский Комсомолец18:09
Вице-премьер Чернышенко: к 2024 году у 85 процентов россиян появится аккаунт на Госуслугах
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