Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.
Авторы исследования выяснили, что мошенники "постепенно уходят от использования банковских баз данных", подорожавших из-за мер борьбы с утечками, и чаще выманивают информацию о счетах в банке в ходе разговора.
По данным министерства, к концу текущего года цены на непродовольственные товары (включают бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) вырастут на 7,2%. В 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не должна превысить 4%, рассчитывают в ведомстве.