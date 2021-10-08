Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.
5 октября, за три дня до смерти, член депутатской группы «За будущее», бывший депутат партии «Слуга народа» Поляков обвинил народных депутатов от партии президента Украины Владимира Зеленского в получении взяток за поддержку закона об олигархах.
По данным министерства, к концу текущего года цены на непродовольственные товары (включая бензин, стройматериалы, табачные изделия, ткани) вырастут на 7,2%. В 2022–2024 годах инфляция непродовольственных товаров не должна превысить 4%, рассчитывают в ведомстве.
Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет лишь к обогащению российских бизнесменов.