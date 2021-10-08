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Чернышенко: К 2024 году оформление справок и пособий переведут в онлайн

Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости
Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу.
РИА Новости
Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ, отметил вице-премьер.
ТАСС
В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов россиян, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.
РИА Новости

С чего всё началось

Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 году
Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Его слова сообщаются в аппарате заместителя председателя правительства.
РИА Новости17:48

Подробнее о событии

В России к 2024 году оформление всех справок переведут в онлайн
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В 2024 году россияне смогут оформить онлайн все справки и пособия
Газета.Ru18:24
Россияне начнут получать все справки и пособия онлайн к 2024 году
URA.Ru17:00
В правительстве пообещали к 2024 году переместить оформление всех документов в онлайн
Московский Комсомолец18:09
Вице-премьер Чернышенко: к 2024 году у 85 процентов россиян появится аккаунт на Госуслугах
Lenta.ru18:02
Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 году
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