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Чернышенко: для регионов создают типовую модель туристического цифрового паспорта

Типовая модель туристического цифрового паспорта будет создана для российских регионов, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
ТАСС
По итогам заседания Чернышенко поручил проработать вопрос о возможности проведения повторного приема реестров потенциальных заемщиков в 2021 году с тем, чтобы дать возможность большему количеству инвесторов получить господдержку.
ТАСС
Говоря о важности поддержки инвесторов, которые готовы вкладываться в туристическую инфраструктуру, Чернышенко отметил успешную работу по сокращению общего времени выдачи льготных кредитов.
РИА Новости
Кредитные средства можно направить на строительство или реконструкцию гостиниц и туристических комплексов.
ТАСС

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