В России начнут выпускать двигатели Hyundai

1,6-литровый мотор устанавливается на Hyundai Solaris и Kia Rio (их выпускают на заводе в Санкт-Петербурге), а агрегат семейства Nu объёмом 2,0 литра — на Hyundai Creta и Cerato, а также на Kia Soul, которые собирают на калининградском «Автоторе».