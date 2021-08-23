По итогам заседания Чернышенко поручил проработать вопрос о возможности проведения повторного приема реестров потенциальных заемщиков в 2021 году с тем, чтобы дать возможность большему количеству инвесторов получить господдержку.
1,6-литровый мотор устанавливается на Hyundai Solaris и Kia Rio (их выпускают на заводе в Санкт-Петербурге), а агрегат семейства Nu объёмом 2,0 литра — на Hyundai Creta и Cerato, а также на Kia Soul, которые собирают на калининградском «Автоторе».
Полиция Петербурга ведёт поиск водителя автомобиля Volkswagen, который по неизвестной причине не справился с управлением и совершил наезд на ограждение трамвайной остановки, из-за чего пострадали две женщины, а затем сбежал с места ДТП.