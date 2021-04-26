Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Чернышенко: на компенсацию 50% стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей

Порядка 5 млрд рублей будет выделено на компенсацию 50% стоимости путевок для школьников. Программой смогут воспользоваться родители более 350 тыс. школьников с середины мая.В источнике

Подробнее о событии

Выгодное лето

Российская газетавчера в 13:45

Половину стоимости путевок в детские лагеря вернут родителям в Новосибирской области

Прецедент-Новосибирсквчера в 23:59

Чернышенко: на компенсацию 50% стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей

ТАССвчера в 06:33

Воспользоваться субсидией на путевки в лагеря смогут почти 360 тысяч детей

Интерфаксвчера в 06:29

Новости на «России 24». Родители сэкономят 5 миллиардов рублей на детских путевках

Вести.Ruвчера в 07:26

Деньги за путёвки в детские лагеря вернут: Кабмин России принял решение

Царьградвчера в 06:48

В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря

РИА Новостивчера в 06:55
Интересное

ЦИАН: почти в 40% крупных городов эффект от льготной ипотеки исчерпан

Программа льготной ипотеки на новостройки исчерпала себя в 38% российских городов с населением более 500 тысяч человек и достаточным количеством первичного предложения, говорится сообщении онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН.
РИА Новостивчера в 04:40

Российский миллиардер Рыболовлев стал фигурантом уголовного расследования в Швейцарии

Следственные органы Швейцарии начали расследование в отношении российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, ранее возглавлявшего публичное акционерное общество "Уралкалий".
Московский Комсомолецвчера в 10:47

Употребление пастеризованного молока сократило продолжительность жизни

Немецкие научные специалисты провели большую исследовательскую работу, которая была направлена на изучение влияние именно пастеризованного неферментированного молока на здоровье обычного человека.
SM Newsвчера в 05:30

В Думу внесли поправки о пособиях для детей от восьми до 16 лет в неполных семьях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента поправок о выплате ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях.
ТАССвчера в 12:09