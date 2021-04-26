В Думу внесли поправки о пособиях для детей от восьми до 16 лет в неполных семьях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник сообщил о внесении на рассмотрение нижней палаты парламента поправок о выплате ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые растут в неполных семьях.