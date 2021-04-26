Премию «Оскар» вручили в 93-й раз

Именитому режиссеру действительно удалось перезапустить церемонию, и на этот раз у нее не было одного единственного ведущего, а постоянно появлялись все новые звезды, объявлявшие тех, кто займет с ними места в пантеоне лауреатов Оскара.