Чернышенко: на компенсацию 50% стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей
Порядка 5 млрд рублей будет выделено на компенсацию 50% стоимости путевок для школьников. Программой смогут воспользоваться родители более 350 тыс. школьников с середины мая.В источнике
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Новости на «России 24». Родители сэкономят 5 миллиардов рублей на детских путевках
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