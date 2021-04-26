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Чернышенко: на компенсацию 50% стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей

Порядка 5 млрд рублей будет выделено на компенсацию 50% стоимости путевок для школьников. Программой смогут воспользоваться родители более 350 тыс. школьников с середины мая.В источнике

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Выгодное лето

Российская газетавчера в 13:45

В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря

РИА Новостивчера в 06:55

Деньги за путёвки в детские лагеря вернут: Кабмин России принял решение

Царьградвчера в 06:48

Воспользоваться субсидией на путевки в лагеря смогут почти 360 тысяч детей

Интерфаксвчера в 06:29

Новости на «России 24». Родители сэкономят 5 миллиардов рублей на детских путевках

Вести.Ruвчера в 07:26

Чернышенко: на компенсацию 50% стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей

ТАССвчера в 06:33

Половину стоимости путевок в детские лагеря вернут родителям в Новосибирской области

Прецедент-Новосибирсквчера в 23:59
Интересное

Счетная палата усомнилась в связи Корпорации МСП с развитием малого бизнеса

Счетная палата усомнилась в связи Корпорации МСП с развитием малого бизнеса Влияние Корпорации МСП — созданного правительством в 2015 году госАО, прямо участвующего в реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, оказалось невелико, следует из доклада Счетной палаты.
Коммерсантъ17:43

Москалькова заявила, что получила заключения врачей, обследовавших Навального с 24 марта

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ТАССвчера в 15:11

Премию «Оскар» вручили в 93-й раз

Именитому режиссеру действительно удалось перезапустить церемонию, и на этот раз у нее не было одного единственного ведущего, а постоянно появлялись все новые звезды, объявлявшие тех, кто займет с ними места в пантеоне лауреатов Оскара.
Кинобизнес сегоднявчера в 08:56

Ученые выявили антитела альпаки, которые могут блокировать коронавирусы у людей

В рамках исследования группа альпак в регионе Виктория была иммунизирована синтетической, неинфекционной частью спайкового белка SARS-CoV-2, чтобы позволить им генерировать нанотела против вируса, вызывающего COVID-19.
Интерфакс - Россиявчера в 09:28