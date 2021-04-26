Счетная палата усомнилась в связи Корпорации МСП с развитием малого бизнеса

Счетная палата усомнилась в связи Корпорации МСП с развитием малого бизнеса Влияние Корпорации МСП — созданного правительством в 2015 году госАО, прямо участвующего в реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, оказалось невелико, следует из доклада Счетной палаты.