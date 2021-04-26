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Чернышенко: на компенсацию 50% стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей

Порядка 5 млрд рублей будет выделено на компенсацию 50% стоимости путевок для школьников. Программой смогут воспользоваться родители более 350 тыс. школьников с середины мая.В источнике

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Выгодное лето

Российская газетавчера в 13:45

В правительстве рассказали о проекте кешбэка на путевки в детские лагеря

РИА Новостивчера в 06:55

Половину стоимости путевок в детские лагеря вернут родителям в Новосибирской области

Прецедент-Новосибирсквчера в 23:59

Воспользоваться субсидией на путевки в лагеря смогут почти 360 тысяч детей

Интерфаксвчера в 06:29

Новости на «России 24». Родители сэкономят 5 миллиардов рублей на детских путевках

Вести.Ruвчера в 07:26

Деньги за путёвки в детские лагеря вернут: Кабмин России принял решение

Царьградвчера в 06:48

Чернышенко: на компенсацию 50% стоимости путевок для детей выделят около 5 млрд рублей

ТАССвчера в 06:33
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Счетная палата усомнилась в связи Корпорации МСП с развитием малого бизнеса

Счетная палата усомнилась в связи Корпорации МСП с развитием малого бизнеса Влияние Корпорации МСП — созданного правительством в 2015 году госАО, прямо участвующего в реализации нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, оказалось невелико, следует из доклада Счетной палаты.
Коммерсантъ17:43