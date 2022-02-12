«Нам необходимо комплексно решать задачу. Рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники», — подчеркнул Чернышенко.
Оказавшийся в московской Центральной клинической больнице (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с KP.RU рассказал, что к находящемуся в том же лечебном учреждении лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому врачи пока не пускают.
Для граждан, которые уже получают пенсию, предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.
В городе Энгельсе Саратовской области 29-летняя мать задержана по подозрению в причинении травм пятилетнему сыну: ребенка доставили в больницу с многочисленными колото-резаными ранениями, в том числе груди, живота и шеи.