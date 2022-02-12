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Чернышенко не исключил появления нового нацпроекта в области радиоэлектроники

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко не исключил появление нового национального проекта в области радиоэлектроники.
ТАСС
Вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов в режиме видео-конференц-связи провели стратегическую конференцию с представителями отрасли по развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.
ТАСС
Основная тема - развитие спроса на российскую электронику и выработка новых мер поддержки отрасли.
ТАСС
«В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники», — сказал Чернышенко.
REGNUM

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Вице-премьер Чернышенко: возможен нацпроект в области радиоэлектроники
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Дмитрий Чернышенко анонсировал новый нацпроект в сфере радиоэлектроники
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В России может появиться нацпроект в сфере микроэлектроники
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