Вице-премьеры РФ Дмитрий Чернышенко и Юрий Борисов в режиме видео-конференц-связи провели стратегическую конференцию с представителями отрасли по развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.
«В рамках серии стратсессий рабочие группы должны сформировать паспорта проектов по каждому из направлений. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники», — сказал Чернышенко.
"Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе", — говорится в сообщении.