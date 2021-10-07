РИА НовостиЧернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 годуРеализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.РИА НовостиВице-премьер добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу.ТАСССо своей стороны, госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.ТАССОтмечается, что уже в 2023 году россияне смогут оформлять прописку по месту жительства через портал Госуслуг.Neva.TodayЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваiReactorСлово и ДелоФАНТК ЗвездаGazeta.SPbМагаданская правдаГазета.RuИА Красная ВеснаС чего всё началосьЧернышенко: услуги по оформлению справок и пособий будут оказываться к 2024 году онлайнСтратегическая инициатива "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оказывать онлайн все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий.ТАСС17:45Подробнее о событииРоссии к 2024 году оформление всех справок переведут в онлайнТК Звезда18:35В 2024 году россияне смогут оформить онлайн все справки и пособияГазета.Ru18:24Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 годуРИА Новости17:48В правительстве пообещали к 2024 году переместить оформление всех документов в онлайнМосковский Комсомолец18:09Вице-премьер Чернышенко: к 2024 году у 85 процентов россиян появится аккаунт на ГосуслугахLenta.ru18:02К 2024 году все услуги по оформлению справок, соцльгот и пособий будут оказываться онлайнЭхо Москвы18:13Больше половины россиян к 2024 году оформят электронную подписьURA.Ru18:00Показать ещёОценить23Поделиться