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Чернышенко пообещал переместить оформление всех справок и пособий в интернет к 2024 году

Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оформлять все справки, социальные льготы и пособия в режиме онлайн, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости
Вице-премьер добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу.
ТАСС
Со своей стороны, госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.
ТАСС
Отмечается, что уже в 2023 году россияне смогут оформлять прописку по месту жительства через портал Госуслуг.
Neva.Today

С чего всё началось

Чернышенко: услуги по оформлению справок и пособий будут оказываться к 2024 году онлайн
Стратегическая инициатива "Госуслуги онлайн" позволит к 2024 году оказывать онлайн все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий.
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