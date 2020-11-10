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ТАСС
ТАСС

Чернышенко поручил рассмотреть возможность создания опорных ЦОДов в Арктике

It`s My City
Коммерсантъ
Новости Интернета вещей
РБК
Северпост
ГТРК Ямал
SM News
Интерфакс - Россия
Хайтек
Северный город
Петрозаводск говорит
Телеканал 360°
Znak.com
ОГТРК Ямал-Регион
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре РФ рассмотреть возможность создания в Арктической зоне опорных центров обработки данных (ЦОД). Об этом он сообщил во вторник в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Мурманске.В источнике
С чего всё началось
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Совет Федерации предложил создать дата-центры в Арктике

Почему дата-центры строят на Севере Авторы идеи строительства дата-центров в Арктике отмечают, что низкие температуры позволят серьезно сократить расходы на охлаждение оборудования в нем. Они указывают на опыт Швеции, где создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных.
РБК16:00
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Чернышенко поручил рассмотреть возможность создания опорных ЦОДов в Арктике

ТАСС10:03
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Сенаторы предложили разместить в Арктике дата-центры

Интерфакс03:34
РБК

Совет Федерации предложил создать дата-центры в Арктике

РБК16:00
РЕН ТВ

В Арктике хотят создать сеть центров сверхбыстрой обработки данных

РЕН ТВ17:54
Forbes

Совфед порекомендует правительству создать сеть дата-центров в Арктике

Forbes17:28
Коммерсантъ

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Коммерсантъ16:01
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Экс-глава Генштаба Украины: документы по «аннексии» Крыма уничтожены

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