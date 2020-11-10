Чернышенко поручил рассмотреть возможность создания опорных ЦОДов в Арктике
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре РФ рассмотреть возможность создания в Арктической зоне опорных центров обработки данных (ЦОД). Об этом он сообщил во вторник в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Мурманске.В источнике
С чего всё началось
Совет Федерации предложил создать дата-центры в Арктике
Почему дата-центры строят на Севере Авторы идеи строительства дата-центров в Арктике отмечают, что низкие температуры позволят серьезно сократить расходы на охлаждение оборудования в нем. Они указывают на опыт Швеции, где создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных.
РБК16:00
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