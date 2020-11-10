Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре РФ рассмотреть возможность создания в Арктической зоне опорных центров обработки данных (ЦОД). Об этом он сообщил во вторник в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Мурманске.

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