Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги возобновится 19 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Соответствующую информацию он озвучил на брифинге во вторник. По его словам, "хоккей и баскетбол вернутся в августе".

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