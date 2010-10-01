Коронавирус
Интерфакс-СпортЧернышенко сообщил, что РПЛ возобновится 19 июня
Чемпионат России по футболу среди команд премьер-лиги возобновится 19 июня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Соответствующую информацию он озвучил на брифинге во вторник. По его словам, "хоккей и баскетбол вернутся в августе".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Политика
Общественник резко раскритиковал Навального за оскорбление ветерана
Член Общественной Палаты Российской Федерации Илья Ремесло резко раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 08:05
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала фотографию после бани
Знаменитость опубликовала фотоснимки после посещения бани на своей страничке в Инстаграм. На фото Глюкоза обернула голову полотенцем.
ИнфоСМИ 05:24
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Политика
Глава МИД Украины анонсировал новую встречу «нормандской четверки»
Новая встреча «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) состоится в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Известия 07:34
Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
Общество
Мэр Якутска вступилась за обвиняемого в экстремизме шамана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева на странице в соцсети «В контакте» вступилась за шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 04:12
Хоккей
Форвард «Автомобилиста» Голышев перейдет в «Айлендерс» (Игорь Жуков)
В ближайшее время 25-летний форвард станет игроком «Айлендерс», сообщает журналист и бывший пресс-атташе «Трактора» Игорь Жуков.
Sports.ru 07:10
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для кафе и ресторанов
В Роспотребнадзоре выпустили новые рекомендации по организации работы кафе и ресторанов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 10:15
Политика
Захарова прокомментировала идею Трампа о расширенном заседании G7
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала идею президента США Дональда Трампа о расширенном заседании G7.
RT на русском 06:31
Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Авто
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» представил беспилотный автомобиль четвертого поколения – Hyundai Sonata.
Ведомости 06:35
Общество
Кинотеатры и музеи в России откроются в середине июля
Кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью.
ТАСС 06:40
Происшествия
В Петербурге студент колледжа зарезал свою мать
В Петербурге по подозрению в убийстве своей матери задержан 19-летний студент колледжа, сообщает Следственный комитет по Северной столице.
Российская газета 04:38
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 95 человек
За минувшие сутки на территории Саратовской области заражение коронавирусом подтверждено у 95 человек.
АиФ Саратов 02:34
Политика
Памфилова объяснила отказ от голосования по почте
Голосование по почте несёт много рисков, в том числе санитарных, это позавчерашний день, поэтому было решено отказаться от него при голосовании по поправкам в Конституцию РФ, пояснила глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:32
Здоровье
В четырех больницах Башкирии требуют анализ на COVID-19
В Башкирии установлены четыре республиканских медучреждения, в которых обязательным требованием при плановой госпитализации является трехдневный отрицательный анализ на COVID-19.
РБК Уфа 07:48
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Авто
Новый Porsche 911 Targa получил первую спецверсию
Цвет кузова 911 Targa 4S Heritage Design Edition по умолчанию имеет красный оттенок Cherry Metallic, который дополнили белой гоночной графикой.
Тарантас Ньюс 00:33
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка
В Крыму правоохранители задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального Следственного комитета.
Газета.Ru 04:00
Происшествия
Получивший пинка от фельдшера житель Казани угрожал ему расправой
На обнародованных ранее кадрах видно, как стражи порядка забирают загулявшего жителя Казани.
Вести.Ru 07:53
Общество
Почти 300 медиков заразились в Тульской области коронавирусом
84 пациентов находятся в реанимации, 30 - на аппаратах ИВЛ, 479 получают дополнительный кислород. 296 медиков человек заразились вирусом.
Московский Комсомолец Тула 07:32
Гаджеты
Vivo представила флагманскую линейку смартфонов Vivo X50
Компания Vivo устроила презентацию новых смартфонов линейки Vivo X50. В нее вошли три модели: X50, X50 Pro и X50 Pro+.
Деловое.ТВ вчера в 14:05
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Самую дорогую виллу в Израиле купил бизнесмен Роман Абрамович, который в 2018 году получил гражданство этой страны.
Вести.Ru вчера в 21:33
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Космос
На Солнце произошла мощнейшая вспышка
Новый День вчера в 18:24
Технологии
Пользователи WhatsApp столкнулись с новой схемой мошенничества
Благодаря мошеннической схеме злоумышленники могут украсть аккаунт пользователя.
Заинск-информ 06:25
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Наука
Азоту придали кристаллическую структуру черного фосфора
Команда исследователей из трех стран смогла впервые получить полимерную модификацию азота, похожую на структуру черного фосфора.
N+1 вчера в 14:09