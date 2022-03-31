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Чернышенко сообщил, что россияне за 20 лет вывезли за рубеж $300 млрд

За 20 лет россияне вложили более $300 млрд в зарубежную туристическую инфраструктуру, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии.
РБК
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию, что мировая туриндустрия потеряет семь миллиардов долларов из-за отсутствия россиян, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей
Дмитрий Чернышенко добавил, что в последние годы наблюдается взрывной рост вложений в туризм внутри страны.
Новые Известия
Подробнее — в публикации «Ъ» «Невыездной туризм».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Чернышенко сообщил, что россияне за 20 лет вывезли за рубеж $300 млрд
РБК10:20
Чернышенко: российские туристы потратили 300 миллиардов долларов за рубежом
Московский Комсомолец07:18
Россияне за 20 лет потратили на заграничных курортах более $300 млрд
Коммерсантъ06:21
За 20 лет российские туристы потратили на отдых за границей 300 млрд долларов
АБН07:14
Чернышенко: россияне за 20 лет потратили на отдых за границей 300 миллиардов долларов
РИА Новости06:04
Чернышенко: Россия может получить выпадающие от сокращения выездного туризма доходы
ТАСС05:40
Российские туристы за 20 лет вывезли за рубеж более $300 млрд
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