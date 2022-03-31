Регулятор составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП РФ в отношении ресурса за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации.
Указ президента России Владимира Путина об оплате газа в рублях не означает, что уже завтра кто-то из клиентов "Газпрома" может остаться без газа, компания должна получить первые оплаты за газ в рублях по некоторым контрактам во второй половине апреля и мае, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет запланированное на 2 июня выступление оперной певицы Анны Нетребко в связи с ее "осуждением действий" России, сообщается на сайте театра.
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев призвал генпрокурора Игоря Краснова признать «альтернативный бело-сине-белый флаг России», который используется на акциях против проведения спецоперации на Украине, экстремистским.
Европу может ждать новая волна миграции из развивающихся стран, если она продолжит использовать «сомнительные подходы» в своей продовольственной политике, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаперевозок и авиастроения.