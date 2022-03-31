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Чернышенко сообщил, что россияне за 20 лет вывезли за рубеж $300 млрд

За 20 лет россияне вложили более $300 млрд в зарубежную туристическую инфраструктуру, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства и представителей туриндустрии.
РБК
Также вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что русская туристическая отрасль за последний год пережила быстрый рост.
Царьград
Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозировала, что организованные российские туристы выберут страны с развитой системой «все включено» и направления, где принимают карты «Мир».
РБК
Подробнее — в публикации «Ъ» «Невыездной туризм».
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Туристы из РФ за 20 лет потратили за рубежом свыше $300 млрд
Новые Известия07:07
Чернышенко: российские туристы потратили 300 миллиардов долларов за рубежом
Московский Комсомолец07:18
За 20 лет российские туристы потратили на отдых за границей 300 млрд долларов
АБН07:14
Чернышенко сообщил, что россияне за 20 лет вывезли за рубеж $300 млрд
РБК10:20
Россияне за 20 лет потратили на заграничных курортах более $300 млрд
Коммерсантъ06:21
Чернышенко: россияне за 20 лет потратили на отдых за границей 300 миллиардов долларов
РИА Новости06:04
Российские туристы за 20 лет вывезли за рубеж более $300 млрд
Интерфакс05:52

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