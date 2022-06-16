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Чернышенко сообщил о росте спроса на отечественное ПО с конца февраля на 300%

Спрос на отечественное программное обеспечение (ПО) вырос с февраля 2022 года на 300%.
ТАСС
FINMARKET.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил в четверг, что спрос на некоторые категории российского программного обеспечения (ПО) подскочил на 300% по сравнению с прошлым годом.
Финмаркет
Чернышенко отметил, что многие российские решения могут конкурировать с иностранными.
ТАСС
5 мая сообщалось, что разработчик софта для удаленного доступа TeamViewer не станет продлевать контракты с клиентами из России и Белоруссии.
Известия

Подробнее о событии

Чернышенко сообщил о росте спроса на отечественное ПО с конца февраля на 300%
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Чернышенко: спрос на российское программное обеспечение с февраля вырос на 300 процентов
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