Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на портале госуслуг в 2022 году

Правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС.