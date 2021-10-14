Также список новых сервисов пополнится услугой «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», призванной помогать с оформлением электронных транспортных накладных, электронных путевых листов и специальных разрешений на перевозку грузов.
В частности, правительство планирует подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", который позволит перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.
Правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС.
Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент Тимур Бекмансуров признал свою вину, заявил «РИА Новости» председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.