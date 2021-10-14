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Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на портале госуслуг в 2022 году

Правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году.
ТАСС
Третий сервис — «Цифровое строительство», с помощью которого можно будет получить ряд услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства.
РБК
В частности, правительство планирует подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", который позволит перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.
ТАСС
Планируется также ввести электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе «Трудовые отношения онлайн».
МИР 24

С чего всё началось

Чернышенко сообщил о запуске трех новых суперсервисов на портале госуслуг в 2022 году
Правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС.
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