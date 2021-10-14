В частности, правительство планирует подключить почти 100% государственных вузов к суперсервису "Поступление в вуз онлайн", который позволит перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.
Планируется также ввести электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе «Трудовые отношения онлайн».
Правительство РФ планирует запустить три новых суперсервиса на портале госуслуг в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. "В 2022 году мы планируем запустить еще три суперсервиса", - сказал Чернышенко, отвечая на вопрос ТАСС.
Представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник 12 октября назвал низостью внесение 12-летней писательницы из Луганска Фаины Савенковой в список представляющих угрозу национальной безопасности Украины лиц на сайте «Миротворец».