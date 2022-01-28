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Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию оборота криптовалют

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России.
РБК
В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.
РБК
Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.
РБК
21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.
ТАСС

Подробнее о событии

Банк России видел дорожную карту регулирования криптооборота, по-прежнему выступает за запрет
ПРАЙМвчера в 08:12
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию криптовалют
РБКвчера в 16:00
РБК: вице-премьер Чернышенко утвердил дорожную карту по вопросу криптовалют до конца года
РИА Новостивчера в 19:15
РБК: вице-премьер России Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалюты
RT на русскомвчера в 19:14
Правительство России утвердило дорожную карту по регулированию рынка криптовалют
Lenta.ruвчера в 18:51
РБК узнал об утверждении «дорожной карты» по регулированию криптовалют
Forbesвчера в 18:34
В аппарате Чернышенко подтвердили подписание дорожной карты о регулировании криптовалют
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