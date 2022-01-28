ИнтерфаксЧернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию оборота криптовалютВице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России.РБКВ подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.РБКДоработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.РБК21 января ЦБ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.ТАССЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВForPostRB.RUТелеканал 360°РамблерЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваЭкономика сегодняТК ЗвездаКурьер. Среда. БердскSIA.ru66.ruInScienceФАНПервый областнойПодробнее о событииБанк России видел дорожную карту регулирования криптооборота, по-прежнему выступает за запретПРАЙМвчера в 08:12Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию криптовалютРБКвчера в 16:00РБК: вице-премьер Чернышенко утвердил дорожную карту по вопросу криптовалют до конца годаРИА Новостивчера в 19:15РБК: вице-премьер России Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалютыRT на русскомвчера в 19:14Правительство России утвердило дорожную карту по регулированию рынка криптовалютLenta.ruвчера в 18:51РБК узнал об утверждении «дорожной карты» по регулированию криптовалютForbesвчера в 18:34В аппарате Чернышенко подтвердили подписание дорожной карты о регулировании криптовалютТАССвчера в 09:02Показать ещёОценить153Поделиться