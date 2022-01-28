Новые санкции, которые США готовят против России в свете обострения вокруг Украины, могут затронуть банки, экспорт высоких технологий и операций с суверенным долгом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.