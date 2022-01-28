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Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию оборота криптовалют

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал «дорожную карту» по регулированию операций с криптовалютой в России.
РБК
В подготовке документа участвовали представители Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, ФНС, Минцифры и Банка России.
РБК
Доработать законопроект об информировании о фактах обладания цифровой валютой и операциях с ней.
РБК
Еще один пункт — анализ китайской практики запретительных норм в отношении криптовалютного сектора.
РБК

Подробнее о событии

Банк России видел дорожную карту регулирования криптооборота, по-прежнему выступает за запрет
ПРАЙМ08:12
РБК узнал об утверждении «дорожной карты» по регулированию криптовалют
Forbes18:34
РБК: вице-премьер Чернышенко утвердил дорожную карту по вопросу криптовалют до конца года
РИА Новости19:15
РБК: вице-премьер России Чернышенко утвердил дорожную карту по регулированию криптовалюты
RT на русском19:14
Правительство России утвердило дорожную карту по регулированию рынка криптовалют
Lenta.ru18:51
В аппарате Чернышенко подтвердили подписание дорожной карты о регулировании криптовалют
ТАСС09:02
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по регулированию криптовалют
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