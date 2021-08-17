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Мишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусов

В правительстве РФ сегодня сообщили о принятии решения относительно строительства студенческих кампусов.
Европейско-Азиатские новости
На заседании правительства РФ вице-премьер перечислил города, в которых будут построены кампусы.
Центральная Служба Новостей
По итогам отобраны восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году.
ТАСС
Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.
ТАСС

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