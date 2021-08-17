Российская газетаМишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусовВ правительстве РФ сегодня сообщили о принятии решения относительно строительства студенческих кампусов.Европейско-Азиатские новостиНа заседании правительства РФ вице-премьер перечислил города, в которых будут построены кампусы.Центральная Служба НовостейПо итогам отобраны восемь проектов, готовых к старту реализации в 2021 году.ТАССКампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.ТАССЧитать далееСвернутьМоя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнМой БрянскЦентральная Служба НовостейРоссийская газетаИндикаторREGNUMЧелябинск СегодняМолодежная газета (Уфа)Подробнее о событииВ восьми регионах РФ начнётся строительство кампусов мирового уровняREGNUM06:21Проект межвузовского кампуса в Челябинске получит федеральное финансированиеZnak.com06:14Правительство РФ одобрило строительство кампуса в Челябинске в 2021 годуПервый областной06:13Мишустин: в 2021 году в РФ начнется создание сети университетских кампусовРоссийская газета05:56В России завершают работы над 14 проектами университетских кампусов мирового уровняОбщественное телевидение России06:23Вице-премьер Чернышенко: восемь заявок на кампусы в регионах готовы к реализации в 2021 годуРИА Новости06:09Грант на создание университетских кампусов составит до 60% стоимости проектаТАСС05:54Показать ещёОценить2Поделиться