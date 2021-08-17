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Чернышенко заявил, что 14 проектов кампусов вузов находятся в высокой степени готовности

Как сообщал на заседании кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин, власти отобрали восемь заявок из почти 30 на строительство университетских кампусов.
РИА Новости
Минобрнауки совместно с Минстроем, Минфином, Минэкономразвития и корпорацией "ВЭБ.РФ" рассмотрели 27 заявок с проектами кампусов мирового уровня из 22 субъектов РФ.
РИА Новости
Кампусы будут построены в Томске, Москве, Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.
ТАСС
Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проектов, отметил он.
Интерфакс
Алексей Текслерроссийский политик
Что такое кампус и почему этот проект так нужен городу и области? Это комплекс новых объектов научно-образовательной и социальной инфраструктуры. А значит, новые возможности и компетенции нашего высшего образования. Это нужно для того, чтобы молодежь связывала свое будущее с регионом.Южноуральская панорама

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