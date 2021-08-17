Что такое кампус и почему этот проект так нужен городу и области? Это комплекс новых объектов научно-образовательной и социальной инфраструктуры. А значит, новые возможности и компетенции нашего высшего образования. Это нужно для того, чтобы молодежь связывала свое будущее с регионом.Южноуральская панорама
Группировка «Талибан» (террористисечкая организация запрещенная в России) одержала победу в Афганистане, а поэтому Евросоюзу придется вести с ней диалог, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Судьба полнометражного мультфильма "Монстры на каникулах 4: Трансформания", созданного анимационным подразделением студией Sony Pictures, решена: он не выйдет в мировой прокат, а будет представлен стримингом компании Amazon.
Boston Dynamics В первом видео два робота Boston Dynamics Atlas демонстрируют исполнение впечатляющей гимнастической программы, в ходе которой они проходят полосу препятствий, прыгают, выполняют синхронно сальто.