Кещян поссорился с Кожевниковой на съемках «Универа» из-за разницы менталитетов

В ходе беседы ведущий Вячеслав Манучаров вспомнил, что Кожевникова когда-то тоже пришла к нему на интервью и рассказала о конфликте с Кещяном.