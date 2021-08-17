Что такое кампус и почему этот проект так нужен городу и области? Это комплекс новых объектов научно-образовательной и социальной инфраструктуры. А значит, новые возможности и компетенции нашего высшего образования. Это нужно для того, чтобы молодежь связывала свое будущее с регионом.Южноуральская панорама
Москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет, ее фамилия не числится в приказах о зачислении, опубликованных на сайте университета.