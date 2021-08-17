В Китае развернут солнечную электростанцию на орбите мощностью 1 ГВт

Строительство станции было заморожено на время, однако пару месяцев назад его возобновили: теперь власти планируют к 2030 году принимать энергию с 1 МВт орбитальной станции, а с 2049 — с 1 ГВт.