Футбол
Чемпионат«Чертаново» на выезде обыграло «Луч» благодаря голу с пенальти
Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 34-й минуте главный арбитр встречи Юнус Кошко назначил пенальти в ворота владивостокской команды, который успешно реализовал полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов.
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«Чертановцы» сыграют с непредсказуемым «Лучом» во Владивостоке
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