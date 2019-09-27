Встреча прошла на стадионе «Динамо» во Владивостоке и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 34-й минуте главный арбитр встречи Юнус Кошко назначил пенальти в ворота владивостокской команды, который успешно реализовал полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов.

«Чертаново» на выезде обыграло «Луч» благодаря голу с пенальти

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