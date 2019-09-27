«Чертаново» во Владивостоке одолело «Луч» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте с пенальти провел Максим Витюгов.

«Чертаново» обыграло «Луч» и поднялось в четверку ФНЛ

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