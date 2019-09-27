Футбол
ProstoProSport«Чертаново» обыграло «Луч» и поднялось в четверку ФНЛ
«Чертаново» во Владивостоке одолело «Луч» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте с пенальти провел Максим Витюгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Чертановцы» сыграют с непредсказуемым «Лучом» во Владивостоке
На Варшавке. Чертаново Северное27 сентября в 08:56
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:31, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином
YA62.ru вчера в 11:24
Общество
Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже
Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
OAnews 13:38
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Политика
Главный раввин Киева раскритиковал президента Украины
Главный раввин Киева и Украины, глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх возмутился тем, что президент страны Владимир Зеленский не посетил памятные мероприятия в Бабьем Яру.
Вести.Ru 13:32
Политика
Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.
РИА Новости 11:36
Общество
Врачи назвали первые признаки развития рака печени
Волгоградская правда 13:11
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Армия и оружие
Поисковики Ленобласти передали немецкое вооружение для ступеней храма
Российская газета 05:18
Наука
В Норвегии найден погребальный дом эпохи викингов
Стоит отметить, что ранее в этом районе ученые находили следы захоронений викингов в присущих им погребальных лодках.
Planet Today 27 сентября в 15:50
Политика
Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель
Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Финансы
S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года
Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.
REGNUM 01:02
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания
Родственники скончавшегося бывшего президента Франции Жака Ширака уведомили лидера республиканской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, что ее присутствие на церемонии его памяти будет нежелательно.
Известия 14:01
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» начался в Казани
RT на русском 27 сентября в 11:09
Гаджеты
В Сети появились первые снимки прототипа iPhone 12
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин показал в "Твиттере" изображения прототипов нового поколения iPhone, который компания Apple должна представить в 2020 году.
Life.ru вчера в 11:49
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Общество
В Калуге открылась швейная мануфактура Bosco
Красная весна 15:11
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Автоспорт
Ferrari пожертвовала победой в Гран-при России ради безопасности Феттеля
Режим виртуального автомобиля безопасности позволил пилотам Mercedec Льюису Хэмилтону и Валттери Боттасу сэкономить время на пит-стопе и опередить в борьбе за первое место напарника Феттеля по Ferrari Шарля Леклера.
РБК 14:25
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело вчера в 14:57
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe вчера в 07:26
Политика
Эрдоган предложил США купить ЗРК Patriot
Мойка78 27 сентября в 23:57
Политика
Захарова призвала Вашингтон обнародовать стенограммы переговоров Обамы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США опубликовать стенограммы выступлений и телефонных разговоров бывшего американского лидера Барака Обамы.
Радио Sputnik 13:14
Культура
На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»
Эхо Москвы 01:30