Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Чертаново» обыграло «Луч» и поднялось в четверку ФНЛ

«Чертаново» во Владивостоке одолело «Луч» в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 34-й минуте с пенальти провел Максим Витюгов.
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