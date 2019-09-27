Футболисты московского "Чертаново" одержали победу над владивостокским "Лучом" в гостевом матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново".

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