Футбол
РИА Новости«Чертаново» обыграло «Луч» в матче ФНЛ
Футболисты московского "Чертаново" одержали победу над владивостокским "Лучом" в гостевом матче 15-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча, прошедшая в воскресенье во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу "Чертаново".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Чертановцы» сыграют с непредсказуемым «Лучом» во Владивостоке
На Варшавке. Чертаново Северное27 сентября в 08:56
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Политика
Захарова: Вести переговоры с Вашингтоном стало опасно
Российская газета 10:24
Общество
Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже
Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Космос
Илон Маск показал способный доставить 100 человек на Марс корабль
Основатель компании SpaceX Илон Маск представил корабль, способный доставлять грузы и космонавтов на Луну и Марс.
Известия 08:59
Армия и оружие
В Китае рассказали о российском «кошмаре авианосца»
Отмечается, что радиус действия ракеты составляет до 650 километров, а авианосцы США могут контролировать лишь 550-километровую зону.
Российская газета вчера в 15:07
Футбол
«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ
Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу и потерпел четвертое поражение подряд в данном турнире.
РИА Новости 11:33
Армия и оружие
При обстреле Горловки силовики ВСУ ранили мирного жителя – ДНР
Исполняющий обязанности руководителя администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что в результате обстрела населенного пункта со стороны силовиков вооруженных сил Украины (ВСУ) местный мирный житель получил ранение в руку.
Журналистская правда 10:40
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Армия и оружие
В ДНР обнаружили взрывное устройство
«Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.
RT на русском 09:42
Шоу-бизнес
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Телеведущая Дана Борисова прокомментировала РЕН ТВ ситуацию с задержанием Натальи Бочкаревой, у которой накануне обнаружили наркотики.
РИА Новости 12:11
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Футбол
Георгий Зотов: «„Спартаку“ нужно заслужить уважение болельщиков своей игрой»
Полузащитник «Оренбурга» Георгий Зотов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.
Спорт-Экспресс 12:06
Общество
МВД заявило о 20 тыс. участников митинга в Москве
В согласованном митинге в поддержку участников несанкционированных акций на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует не менее 20 тыс. человек.
Известия 09:12
Общество
Российская молодежь отказалась экономить на путешествиях
В исследовании сказано, что в стране 60 процентов представителей поколения Z, то есть родившихся после 1995 года юношей и девушек, считают поездки важнейшей статьей своих расходов.
Lenta.ru 06:13
Шоу-бизнес
41-летняя Анфиса Чехова опубликовала утренние фото без макияжа
Фото и видео с Соломоном часто появляются на странице телеведущей, которая не стесняется показывать себя без макияжа и фильтров.
Вокруг ТВ 11:15
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Автоспорт
В Ferrari назвали причину схода Феттеля
Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода и ответил, что почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
F1news.ru 11:33
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Происшествия
Испанский остров Тенерифе полностью остался без света
Остров Тенерифе (Испания, Канарские острова) полностью остался без света, сообщила мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе.
РИА Новости 10:05
Космос
Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
iReactor 27 сентября в 20:06
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости 10:57
Культура
Волочкова проверит способности участников новой «Битвы экстрасенсов»
Показ нового сезона «Битвы экстрасенсов» телеканал ТНТ начнет уже в субботу, 28 сентября, в 19:30.
Телепрограмма 27 сентября в 06:57
Игры
В System Shock 3 не будет классов, а лишь аугментации, как в Deus Ex
По словам Уоррена Спектора, в System Shock 3 не будет никаких классов, что позволяет создать персонажа с нуля.
Игромания.ру вчера в 16:12