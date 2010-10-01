РПЛ
Матч ТВ«Чертаново» планирует играть в «Лужниках», если выйдет в РПЛ
В общем, «Чертаново» выглядит очень уверенно и амбициозно, у него всего два поражения в сезоне, между прочим. К слову, знаю, что в случае выхода в РПЛ «Чертаново» планирует играть на Большой арене «Лужников», — отметил Ильев.
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
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В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
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По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
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Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
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С августа в России банкротами признали 90 девелоперов.
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News.ru 09:55
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Протестующие украинские аграрии принесли к зданию Рады свинью в гробу
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Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
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Политика
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Задержан бизнесмен, объявленный в розыск по делу экс-мэра Истры
В Подмосковье полицейские задержали объявленного в розыск бизнесмена Алексея Деньгина, который вместе с бывшим мэром Истры Андреем Вихаревым является фигурантом дела о мошенничестве.
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В конгрессе США начались первые открытые слушания по импичменту Трампа
Первые открытые слушания в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа начались в комитете по разведке палаты представителей США.
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Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что четвертую Gigafactory построят в Берлине.
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Московский "Локомотив" потерял одного из лидеров команды. Полузащитник Жоау Мариу сломал палец на ноге и выбыл из строя на два месяца.
Вести.Ru вчера в 10:26