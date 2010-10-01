В общем, «Чертаново» выглядит очень уверенно и амбициозно, у него всего два поражения в сезоне, между прочим. К слову, знаю, что в случае выхода в РПЛ «Чертаново» планирует играть на Большой арене «Лужников», — отметил Ильев.

«Чертаново» планирует играть в «Лужниках», если выйдет в РПЛ

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