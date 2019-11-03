Футбол
Sport24.ru«Чертаново» разгромило «Факел», «Ротор» обыграл «Енисей»
«Чертаново» на своем поле одержало крупную победу над «Факелом» — 5:0. «Чертаново» набрало 51 очко и расположилось на 4-м месте. «Факел» с 15 очками занимает 18-ю позицию. «Ротор» в Волгограде выиграл у «Енисея» со счетом 2:1. «Ротор» с 41 очком идет на 3-м месте.
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В Волгограде — тени Аленичева и Тетрадзе, в Песчанокопском — «зачистка» из Мексики
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