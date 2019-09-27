Во Владивостоке завершился матч 15-го тура ФНЛ. «Луч» принимал «Чертаново» и уступил (0:1). Единственный гол был забит в первом тайме.

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