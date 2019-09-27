Футбол
Sport24.ru«Чертаново» во Владивостоке обыграл «Луч»
Во Владивостоке завершился матч 15-го тура ФНЛ. «Луч» принимал «Чертаново» и уступил (0:1). Единственный гол был забит в первом тайме.
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«Чертановцы» сыграют с непредсказуемым «Лучом» во Владивостоке
На Варшавке. Чертаново Северное27 сентября в 08:56
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Футбол
Смолов извинился перед Семаком за слова в перерыве матча
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов извинился перед главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком за слова, сказанные в перерыве матча 11-го тура премьер-лиги.
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Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.
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«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
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Армия и оружие
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Министр обороны России Сергей Шойгу в своем недавнем интервью, говоря о противодействии авианосным группировкам США, вероятно, имел в виду противокорабельную крылатую ракету (ПКР) П-700 комплекса «Гранит».
Lenta.ru вчера в 07:58
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Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
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В Макеевке в ДНР было обнаружено самодельное взрывное устройство
Народная милиция ДНР сообщает о том, что в городе Макеевка было обнаружено самодельное взрывное устройство.
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В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
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На встречу конституционного комитета Сирии пока никого не пригласили
Первая встреча конституционного комитета Сирии может пройти в присутствии международных представителей, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
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Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.
Lenta.ru 07:59
Футбол
«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Блогер считает, что Рудковская перенесла свое шоу неслучайно, потому что ее программа просто не выдержит конкуренции с шоу олимпийской чемпионки.
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